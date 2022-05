Su Discovery+ arriva il primo talent italiano dedicato al mondo della sartoria

(LaPresse) Dopo numerose edizioni in giro per il mondo (Danimarca, Francia, Germania, Regno Unito, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia), dal 28 giugno arriva in esclusiva solo su Discovery+ la prima edizione di “Tailor Made – Chi ha la stoffa?”, l’adattamento italiano di “The Great British Sewing Bee”, format creato da Love Productions e distribuito da BBC Studios Distribution Limited, prodotto in Italia da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery. Padrone di casa sarà Tommaso Zorzi, conduttore e scrittore che si diletta a giocare con le regole della moda, interpretandole e spesso rimescolandole con il suo stile. “‘Tailor Mad’ è un programma che affronta il mondo della sartoria, che per me era abbastanza sconosciuto. Noi la pensiamo sempre in qualità di moda, ma in realtà è molto di più. Dietro a ogni grande stilista, c’è sempre un grande sarto”, afferma Zorzi.

