La SVP Chief Content Officer Laura Carafoli: "Felici di portare in Italia questo format"

(LaPresse) Dal 28 giugno arriva in esclusiva solo su Discovery+ la prima edizione di “Tailor Made – Chi ha la stoffa?”, l’adattamento italiano di “The Great British Sewing Bee”, format creato da Love Productions e distribuito da BBC Studios Distribution Limited, prodotto in Italia da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery. “Siamo molto felici di portare finalmente in Italia, patria di un’eccellenza sartoriale riconosciuta in tutto il mondo, un format dedicato al racconto di una disciplina artigianale in cui siamo maestri, in una chiave appassionante e divertente”, afferma Laura Carafoli, SVP Chief Content Officer Warner Bros. Discovery. “‘Tailor Made – Chi ha la stoffa?’, la versione italiana di ‘The Great British Sewing Bee’ non sarà solo un’occasione per coinvolgere e intrattenere il nostro pubblico con sfide e creazioni sartoriali, ma anche per accendere i riflettori e valorizzare un ‘mestiere’ importante che rende la moda made in Italy unica al mondo”, aggiunge Carafoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata