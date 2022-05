La famosa direttrice creativa sarà una delle due giudici del primo talent dedicato alla moda

(LaPresse) Dal 28 giugno arriva in esclusiva solo su Discovery+ la prima edizione di “Tailor Made – Chi ha la stoffa?”, il primo talent italiano dedicato al mondo della sartoria. Una delle due giudici sarà Elide Morelli, per 53 anni sarta premiere della maison Valentino. A lei basta poco per vedere se un sarto ha la stoffa: “Un bravo sarto lo vedi dalla precisione, dalla creatività ma soprattutto dall’umiltà!”, spiega Morelli, che poi confida: “Ho fatto questo programma soprattutto perché mio figlio ha insistito. Per abitudine sono sempre stato dietro le quinte, ma stavolta ho voluto vedere com’era la moda al di fuori di come la vedevo io. E devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi”.

