Sabato 7 maggio alle 12:50 su La7 nuova puntata di ‘’Like Tutto ciò che piace’’, il magazine che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura.

Tanti i temi al centro della puntata a partire dalla vita leggendaria di Valentino Clemente Ludovico Garavani da Voghera, per tutti semplicemente Valentino, il couturier italiano per eccellenza che il prossimo 11 Maggio compirà 90 anni. Vissuti tutti nel segno della bellezza, di uno stile ed eleganza sempre irrinunciabili, tra dive e regine, jet privati e jet set, Hollywood e Buckingham Palace.

A Like – Tutto ciò che piace spazio anche a Bulgari, la Casa romana di alta gioielleria e orologeria che celebra il suo B-Zero 1, l’anello nato nel 1999, ispirato alle architetture del Colosseo e rielaborato negli anni da grandi archistar, come Anish Kapoor e Zaha Hadid.

Il ritorno dell’edizione numero 105 della Corsa Rosa che prenderà il via venerdì 6 maggio da Budapest, in Ungheria, con una tappa in linea dal finale in salita, e si concluderà domenica 29 maggio all’Arena di Verona con una cronometro individuale. Martedì la prima tappa italiana con partenza da Avola, in Sicilia. 172 chilometri fra le province di Siracusa e Catania, paesaggi unici ed eccellenze enogastronomiche,

Il futuro dell’automotive incontra quello finanziario, dando il via a una partnership tra due grandi eccellenze italiane che si mettono insieme per dare vita ad un nuovo progetto.

Così Dr automobìl e Fca Bank celebrano a Milano un nuovo accordo che unisce il mondo delle

autovetture a quello di prodotti finanziari e di noleggio innovativi.

