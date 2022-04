Tanti i temi al centro della puntata a partire dal viaggio immersivo nel mondo del metaverso

Sabato 9 aprile, alle 12.50 su La7 torna ‘Like – Tutto ciò che piace’, il magazine che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura. Tanti i temi al centro della puntata a partire dal viaggio immersivo nel mondo del metaverso, il nuovo modo di comunicazione, il preferito dal mondo della moda per amplificare il sogno, quello scelto da Hogan, il marchio del Gruppo Tod’s guidato da Andrea della Valle, per presentare la nuova collezione per il prossimo inverno.A Like – Tutto ciò che piace le nuove tendenze 2022 di Aldo Coppola e un taglio che racconta una storia. Tagli che guardano al futuro, dialogando con il passato, frangie disegnate nella proporzione del volto e nella naturalezza del capello, tecniche nuove come l’inside cut.

La seconda edizione degli Stati Generali della Natalità, battezzata lo scorso hanno da Mario Draghi e da Papa Francesco, ha riunito qualche settimana fa a Milano per la presentazione ufficiale, rappresentanti di istituzioni, aziende, media. Tutti raccolti nella ricerca di risposte a domande che riguardano il futuro della società in cui viviamo Si conclude con i 100 anni del Bacio più famoso, quello che Perugina produce da sempre in Italia per raggiungere tutto il mondo. Una vista nella casa del Cioccolato che non ospita solo la fabbrica, al suo interno ma anche l’importante Museo e la Scuola del Cioccolato per gli appassionati che vogliono scoprire tutti i segreti del cioccolato rendendo unica l’esperienza.

