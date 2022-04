Nuova puntata per il programma condotto da Luana Ravegnini

Il programma di informazione medica “Check-Up” condotto da Luana Ravegnini nella prossima puntata, in onda il 9 aprile alle 11.15 su Rai2, si occuperà di sordità profonda, una condizione patologica che colpisce più di 60.000 persone in Italia. Si tratta dello stadio più grave di ipoacusia, che impedisce alle persone di distinguere e comprendere le parole in una semplice conversazione. A parlare di questo tema interverrà negli studi della Rai di Napoli il Dottor Andrea Laborai, dell’Ospedale “Guglielmo da Saliceto” di Piacenza, mentre in collegamento dalla sala operatoria dello stesso ospedale il professor Domenico Cuda, presidente della Società Italiana di Otorinolaringoiatria, mostrerà l’intervento per posizionare un impianto cocleare, apparecchio anche noto come “orecchio bionico”. Si parlerà anche di Alzheimer e di quali sono le terapie più attuali per combattere la progressione di questa malattia. Luana Ravegnini intervisterà sul tema il professor Giovanni Capobianco, direttore di geriatria dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

Come di consueto, nel corso della trasmissione non mancheranno i filmati che raccontano le testimonianze umane, mentre i giovani medici specializzandi in studio apriranno una finestra sul mondo della attualità medica. Ospite della puntata la conduttrice televisiva Caterina Balivo.

