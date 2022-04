Nuovo appuntamento con il programma di informazione medica condotto da Luana Ravegnini

Il programma di informazione medica “Check-up” condotto da Luana Ravegnini nella prossima puntata – in onda sabato 2 aprile alle 11.15 su Rai2 – si occuperà di tumore del colon, tra le neoplasie più frequenti in Italia. A parlare di questo tema interverrà negli studi della Rai di Napoli il professor Antonino Spinelli, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia del Colon e del Retto presso l’istituto Humanitas di Milano, mentre in collegamento dalla sala operatoria verrà effettuato, in contemporanea all’intervista, un intervento mininvasivo per eliminare la neoplasia. In studio, grazie alla grafica 3D, il professor Spinelli mostrerà le principali fasi dell’operazione.

Si parlerà anche di vene varicose, una patologia che colpisce soprattutto le donne, e il professor Camillo Riccioni, dell’ospedale Cristo Re di Roma, illustrerà le terapie più efficaci per eliminare le conseguenze di questa patologia vascolare, che a volte risulta fortemente invalidante.

Come di consueto, nel corso della trasmissione non mancheranno i filmati che raccontano le testimonianze umane, mentre i giovani medici specializzandi in studio apriranno una finestra sul mondo della attualità medica. Infine, la nutrizionista Elisabetta Bernardi fornirà al pubblico dei telespettatori i suggerimenti più mirati su quali sono le diete più consigliate in base al grado di obesità. Ospite della puntata il giornalista e conduttore televisivo Gigi Marzullo.

