Nel programma condotto da Luana Ravegnini si parlerà di calcoli renali e maculopatia

Il programma di informazione medica “Check-Up” condotto da Luana Ravegnini nella prossima puntata, in onda il 12 marzo alle 11.15 su Rai2, si occuperà di calcoli renali. A parlare di questo tema interverrà negli studi della Rai di Napoli il professor Maurizio Buscarini, docente di urologia presso l’University of Tennessee a Memphis, USA, e presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma, mentre in collegamento dalla sala operatoria verrà effettuato, in contemporanea all’intervista, un intervento laser-guidato volto a eliminare le formazioni che ostruiscono le vie urinarie. In studio poi, grazie alla grafica 3D, il professor Buscarini mostrerà le principali fasi dell’operazione.

Altro tema della puntata sarà la maculopatia: il Professor Marco Pileri, Direttore di Chirurgia vitreo retinica dell’ospedale San Giovanni Addolorata di Roma illustrerà una metodica estremamente innovativa contro la maculopatia atrofica, una patologia che fino a pochi anni fa non poteva essere curata.

Come di consueto, nel corso della trasmissione non mancheranno i filmati che raccontano le testimonianze umane, mentre i giovani medici specializzandi in studio apriranno una finestra sul mondo della attualità medica. Infine, la nutrizionista Tiziana Stallone fornirà ai telespettatori i suggerimenti più mirati su quali sono i cibi consigliati e quali quelli da evitare in relazione ai temi affrontati in trasmissione.

