Il divertente monologo durante "Un'ora sola vi vorrei"

(LaPresse) Esilarante monologo di Enrico Brignano durante l’ultima puntata di “Un’ora solo vi vorrei”, il programma che lo vede protagonista in onda su Rai2. L’attore e comico ha ripercorso i suoi esordi professionali: tutto da ridere il racconto di quando da giovane, dopo la scuola di teatro, cercava di spiegare agli amici del bar che fare l’attore è un mestiere vero e proprio, come tanti altri. Con l’inesorabile epilogo del luogo comune: “Quindi non lavori?!?”…

