Apparenti momenti di tensione tra il conduttore e l'attrice ma il direttore artistico spiega: "E' inciampata in un cavo"

(LaPresse) – E’ giallo su una presunta lite tra Amadeus e Sabrina Ferilli, la co-conduttrice della serata finale di Sanremo. Il conduttore chiama sul palco l’attrice per la consegna dei premi della critica ma Ferilli non si presenta e si sente chiaramente la voce dell’attrice che dice: “fa il pezzo di m…..”, ma non è chiaro a chi si chi rivolga. Domenica Amadeus in conferenza stampa ha minimizzato l’episodio. “Mi dice uno degli autori che dietro le quinte Sabrina Ferilli è inciampata su un cavo, lì c’è tutto un gioco di specchi e non lo ha visto. A quel punto ha detto di tutto”, ha spiegato il direttore artistico del Festival.

