Questa settimana si parlerà di moda uomo, Serie Tv e delle spa più belle del nostro Paese

Sabato 29 gennaio alle 12.50 su La7 torna “Like Tutto ciò che piace”, il magazine che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura.

Questa settimana a Like la moda uomo con le sfilate più spettacolari della stagione. A seguire due servizi dedicati alle nuove serie tv in voga sulle piattaforme: And Just Like That, il sequel di Sex and the city su Sky e The Beatles: Get Back la docuserie originale Disney+. Infine, uno speciale sulle spa più belle del Paese.

La moda maschile arriva a Milano con i brand: Zegna che celebra i suoi 112 anni e la quotazione alla Borsa di Wall Street e Tod’s che nella cornice del Castello di Rivoli presenta il Winter Gommino, la scarpa best seller della Casa divenuta status symbol per personaggi come Gianni Agnelli. Brunello Cucinelli con la collezione Crossaroads racconta l’evoluzione del gusto e dell’eleganza tutta italiana. Prada con attori hollywoodiani e una passerella che diviene palcoscenico mostra una collezione saldamente ancorata alla realtà e alla sartorialità. Fendi porta in scena l’esuberanza e la ricchezza della collezione disegnata da Silvia Venturini che evoca una nostalgia del passato, mentre Etro sfilando all’Università Bocconi crea una connessione tra il culto del bello e la cultura. Ricordi di viaggio e forza del colore sono il segno i punti di forza di K-way che torna a Milano con la collezione premium, mentre un messaggio di rinascita arriva da Dolce e Gabbana.

Una delle serie più amate di sempre è tornata sugli schermi dopo quasi 20 ann:i And Just Like That è il sequel attesissimo di Sex and the city. Nella New York del 2021 le protagoniste Carrie, Charlotte e Miranda si ritrovano ormai 50enni a vivere nuove dinamiche emotive, fra insoddisfazioni, voglia di cambiare vita e di rimettersi in gioco.

I leggendari i Beatles che con i loro pezzi hanno segnato la storia della musica mondiale “ritornano” grazie ad un “tesoro” che è stato tenuto chiuso in cassaforte per oltre mezzo secolo. The Beatles: Get Back è la docuserie firmata Disney+ che grazie a immagini, audio e video inediti, girati nel lontano gennaio 1969, racconta la musica, il genio creativo e l’amicizia tra John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Immerse tra le montagne e i boschi nel silenzio della natura un servizio sulle spa più “rilassanti” d’Italia.

