Una ventata di ironia, leggerezza, pronta a entrare letteralmente in punta di piedi, nelle case degli italiani per festeggiare l’anno nuovo con la bellezza e l’arte della danza. Roberto Bolle torna in tv con il suo ‘Danza con me’, serata evento dedicata alla danza del ballerino italiano più amato dal grande pubblico, in onda in prima serata su Rai1 il 1° gennaio 2022.

Giunta alla quinta edizione, ‘Danza con me‘ è ormai diventato una sorta di rito propiziatorio per l’anno nuovo che, sotto l’egida della danza, unisce artisti del mondo dello spettacolo, dal cinema al teatro, passando alla musica. Anche quest’anno, il parterre degli ospiti di Roberto Bolle è ricco di star internazionali.

Ospite d’eccezione della serata John Malkovich che porterà anche un pezzo teatrale di grande leggerezza e fascino, accompagnato dagli straordinari artisti Igudesman & Joo. L’intramontabile Ornella Vanoni sarà l’anima di un’inedita ‘compagnia di ballo’ formata da alcune delle attrici italiane più amate del momento: Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Sabrina Impacciatore e Diana del Bufalo. Tra gli ospiti il duo Colapesce e dimartino che daranno vita, insieme ai giovani allievi dell’Accademia del Teatro alla Scala, ad un momento di show colorato e ‘leggerissimo’. Boosta – al secolo Davide DiLeo – accompagnerà Roberto Bolle in due momenti di danza altamente suggestivi, sia nella sua chiave più elettronica, sia in quella più melodica. La giovane e incredibile FridaBollani Magoni, emozionerà con il suo talento al piano e alla voce, Roberto Bolle e i primi ballerini della Scala. E, sempre al pianoforte, impreziosirà un balletto di danza classica contemporanea, la bravura sempre al femminile della musicista Beatrice Rana.

A condurre la serata un duo unico nel suo genere: Serena Rossi e Lillo. “Quella di quest’anno è la quinta edizione di ‘Danza con me’ e vogliamo che sia ironica e che porti una leggerezza nelle case degli italiani. Per questo abbiamo deciso che la conduzione venisse data a Serena Rossi e Lillo, una coppia molto divertente e amata dal pubblico”, spiega Bolle.

La serata sarà dedicata alla stella più luminosa della danza italiana e internazionale, Carla Fracci, scomparsa il 27 maggio. “Carla Fracci ci ha lasciato pochi mesi fa ed era giusto dedicare questa edizione di ‘Danza con me’ a lei, grande icona e mito della danza italiana e internazionale”, racconta ancora l’etoile. “Di lei – confessa – mancheranno tante cose ma soprattutto la guida: lei ci è sempre stata, era un punto di riferimento importante e la sua voce era forte, precisa, a volte anche dura, che difendeva i valori e i diritti dei danzatori. Lei ci mancherà molto, ma è veramente nel nostro cuore: la sua strada è segnata e noi siamo nel solco di quello che ha fatto in tutta la sua vita”.

