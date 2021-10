Sono al centro di una delle sfide mortali della serie tv Netflix

(LaPresse) Il successo della serie tv Netflix coreana ‘Squid Game‘ ha fatto scoppiare la mania dei biscotti Dalgona in Corea e in tutto il mondo. Spesso i negozi che vengono questi tipici biscotti fatti di zucchero e soda sono poco conosciuti: si tratta di venditori ambulanti ai lati della strada, che si trovavano soprattutto tra il 1970 e il 1990. Più di 300 persone al giorno si recano in questi negozietti di biscotti dopo aver visto la serie, che parla di alcuni concorrenti di un gioco mortale che si sfidano a giochi per bambini per cercare di vincere un ricco premio in denaro e saldare i propri debiti. Tra i giochi proposti, c’è anche quello di cercare di estrarre una figura da un biscotto Dalgona senza romperla. NO ARCHIVIO

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata