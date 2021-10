Il successo della serie tv, dopo quello di 'Parasite', fa riflettere sul futuro dell'intrattenimento

(LaPresse) Il grande successo di ‘Squid Games’ in Italia e nel monod, la serie tv coreana prodotta da Netflix, ha portato gli esperti a riflettere sui contenuti che arrivano da questo Paese. In Italia la serie è al primo posto tra le più viste sulla piattaforma: “I contenuti coreani sono qui per restare – spiega Joan MacDonald, di Forbes – tra ‘Paradise’ e ‘Squid Game’ non penso che si possa più ignorare la cosa. Penso ci sia un motivo se Netflix, Festiva, Disney e Apple stanno investendo soldi nei contenuti coreani, perché sono qui per restare e si prenderanno una bella fetta di dollari del mercato dell’intrattenimento“.

