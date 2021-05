Il magazine prodotto da LaPresse: da lunedì i nuovi episodi

Su Motor Trend canale 59 Maddalena Corvaglia è alla guida di “Motor trend mag”: il primo magazine d’informazione quotidiana sui motori del canale del gruppo Discovery dedicato alle due e quattro ruote, in prima Tv assoluta con i nuovi episodi dal 17 maggio, dal lunedì al venerdì alle 12:30. Prodotto da LaPresse per Discovery, ‘Motor Trend Mag’ racconta il meglio delle notizie legate al mondo delle automobili e delle moto in un appuntamento quotidiano veloce e accattivante.

Storica appassionata ed esperta di motori, la Corvaglia è alla guida del magazine che, nel corso delle puntate, spazia tra diverse macro tematiche dell’universo delle due e quattro ruote: dalle ultime tecnologie alla svolta green, dalla customizzazione ai test drive, da eventi e raduni al mondo delle corse. Non mancano accenni di motor history, con approfondimenti su icone storiche e miti al volante, per rivivere i momenti più significativi e le corse al cardiopalma che hanno fatto la Storia.

Inoltre, grazie all’archivio multimediale LaPresse-Associated Press, ogni giorno il flash magazine darà notizie sui nuovi modelli di auto in uscita. Una nuova vetrina di intrattenimento e informazione sul mondo dei motori, che Maddalena Corvaglia racconta in un’ottica trasversale, con la competenza, l’ironia e il fascino che la contraddistinguono.“Motor trend mag” è prodotto da LaPresse per Discovery Italia. Motor trend è visibile al Canale 59 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 418 e Tivùsat Canale 59.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata