Juan Darthes della serie tv argentina Il Mondo di Patty (Patito feo) è stato condannato a 6 anni di carcere dal tribunale brasiliano per aver abusato della collega Thelma Fardin durante le riprese nel 2009. Come racconta il quotidiano argentino Clarín, l’uomo era stato assolto in primo grado a maggio dello scorso anno ma il Tribunale di San Paolo ha accettato il ricorso della donna e la sentenza è stata ribaltata.

L’attrice, all’epoca dei fatti, aveva 16 anni e recitava nel ruolo di Giusy Beltran. Juan Darthes, oggi 59enne, invece interpretava Leandro nella popolare serie per ragazzi. I fatti sarebbero avvenuti in Nicaragua, al termine della tournée alla quale avevano partecipato insieme. Nel 2018, dopo che le accuse erano emerse, Darthes aveva negato e cercato di ribaltarle raccontando che era stata lei ad abusare di lui e minacciando il suicidio in caso di condanna.

Thelma Fardin: “Sentenza messaggio di speranza per le persone abusate”

“Dopo aver ascoltato la sentenza che ha ribaltato l’assoluzione dello scorso anno tutto è cambiato. Questo deve essere un messaggio di speranza per tutte quelle persone che ancora subiscono qualche tipo di abuso”, ha detto Thelma Fardin, divenuta un simbolo del movimento MeToo, dopo la sentenza in una conferenza stampa. Il verdetto può essere impugnato dai legali dell’uomo che annunciano che Darthes rimarrà in libertà fino a quando la condanna non diventerà definitiva.

