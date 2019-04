Pellicola d'oro, Buy premiata alla IX edizione: la lista dei candidati

Portare l'attenzione su quei mestieri che hanno un ruolo fondamentale per la realizzazione di un film, ma che lo spettatore conosce poco: è questo l'obiettivo della Pellicola d’Oro, prestigioso premio cinematografico arrivato alla sua IX Edizione. Venerdì 3 maggio alle ore 20.30 presso il Teatro Brancaccio in via Merulana in Roma, si terrà la cerimonia di premiazione dell'iniziativa promossa e organizzata dall’Associazione Culturale Articolo 9 Cultura & Spettacolo e dalla Sas Cinema di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, l’ideatore del Premio.

Dagli effetti speciali agli Stuntman, dalle sartorie cine-teatrali ai costruttori di scene: sono tante le categorie di premi meno conosciute e considerate dal grande pubblico. Accanto a questi riconoscimenti, non mancano, come ogni anno, premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Quest’anno, Margherita Buy riceverà il Premio per le Attività Artistiche, mentre al produttore Bruno Altissimi e al direttore della fotografia Roberto Girometti sarà assegnato il Premio Speciale.

In questa Edizione hanno concorso circa 100 film e le votazioni per nominare le cinquine delle quattordici categorie in concorso (concluse il 5 aprile con la nomina del vincitore) sono state effettuate da una giuria costituita da 190 professionisti addetti ai lavori. Tra coloro che hanno ricevuto La Pellicola d’Oro nelle passate edizioni ricordiamo: Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone, Micaela Ramazzotti, Ennio Fantastichini, Stefano Accorsi, Barbara Bouchet.

LE CANDIDATURE

DIRETTORE DI PRODUZIONE

Cravotta Claudia - Dogman

Leone Roberto - Contromano

Pugliese Giuseppe - Io Sono Tempesta

Ottaggio Michele - La Profezia dell'Armadillo

Altissimi Benedetta - Finché Giudice Non Ci Separi

OPERATORE DI MACCHINA

Doria Andrea - Moschettieri del Re – La Penultima Missione

Garrone Matteo - Dogman

Amelio Luan - Loro

Aldi Gianni - Nome di Donna

Lanciotti Fabio - Stato di Ebbrezza

CAPO ELETTRICISTA

Verdenelli Daniele - Euforia

Meloni Pino - Contromano

Bramucci Alessio - Dogman

Saccinto Paolo - A Casa Tutti Bene

Russo Simon - La Prima Pietra

CAPO MACCHINISTA

Bovi Paolo - Otzi e il Mistero del Tempo

Marra Patrizio - Io Sono Tempesta

Emidi Cesare - A Casa Tutti Bene

Bosi Piero - Contromano

Savini Paolo - La Profezia dell'Armadillo

ATTREZZISTA DI SCENA

Serafini Roberto - La Befana Vien di Notte

De Stefano Luca - Dogman

Carbonaro Stefano - Contromano

Aureli Marco - Io Sono Tempesta

Motolese Antonio - Youtopia

SARTA DI SCENA

Bachini Antonella - Moschettieri del Re – La Penultima Missione

Antonelli Laura - La Profezia dell'Armadillo

Ceccarelli Alberta - Io Sono Tempesta

Tedesco Angela - Sconnessi

Esposito Caterina - Euforia

TECNICO DI EFFETTI SPECIALI

Traversari Fabio - La Befana Vien di Notte

Terribili Elio - Dogman

Cruciano Leonardo - The End? L'Inferno Fuori

Corridori Maurizio - Otzi e il Mistero del Tempo

Galiano Franco - Moschettieri del Re – La Penultima Missione

SARTORIA CINETEATRALE

Tirelli - Moschettieri del Re – La Penultima Missione

Anna Mode 68 - Il Ragazzo Invisibile – Seconda Generazione

Nori - La Befana Vien di Notte

La Bottega di Alice - Euforia

Cine 3 Tv - Sulla Mia Pelle

CAPO COSTRUTTORE

Chessari Massimo - La Befana Vien di Notte

Ceccarini Michael - Il Ragazzo Invisibile – Seconda Generazione

Nardoni Dino - Loro

Valming Peter - Otzi e il Mistero del Tempo

Tisba Stefano - Euforia

STORYBOARD ARTIST

Liotti Giuseppe - Dogman

Belfiore Mauro - Il Ragazzo Invisibile – Seconda Generazione

De Cubellis Davide - La Befana Vien di Notte

Gallo Marco Valerio - Otzi e il Mistero del Tempo

Grant Francesco - Sconnessi

MAESTRO D'ARMI

Stefanelli Marco - Moschettieri del Re – La Penultima Missione

Novelli Emiliano - La Befana Vien di Notte

Ragusa Angelo - La Profezia dell'Armadillo

Petrazzi Francesco - Prigioniero della Mia Libertà

Novelli Alessandro - Made In Italy

CREATORE DI EFFETTI SONORI

Grosso Stefano - Il Ragazzo Invisibile – Seconda Generazione

Eusepi/Perri Mauro/Mirko - Dogman

Amici Paolo (Studio 16 Group) - Otzi e il Mistero del Tempo

Giorgi Thomas - La Befana Vien di Notte

Basili Gianluca - Made In Italy

ATTORE

Borghi Alessandro - Sulla Mia Pelle

Giallini Marco - Io Sono Tempesta

Albanese Antonio - Contromano

Fonte Marcello - Dogman

Haber Alessandro - In Viaggio Con Adele

ATTRICE

Foglietta Anna - Un Giorno all'Improvviso

Cortellesi Paola - La Befana Vien di Notte

Turco Pina - Il Vizio della Speranza

Bobulova Barbora - Hotel Gagarin

Golino Valeria - Figlia Mia

