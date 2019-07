Musica, Contini: esce il singolo inedito 'Al Mare'

Contini manda tutti in vacanza e lo fa con un singolo scritto apposta per l'estate dal titolo 'Al mare', un inedito della cantautrice ex voce de Il Genio. Allontanarsi anche solo per un giorno dalla giungla metropolitana per rilassarsi in un posto assolato dove l'unica controindicazione è quella di prendersi una scottatura: questa è l'atmosfera e il tema della canzone. Il brano è stato prodotto e arrangiato da Paolo Blodio Fappani al LeKlubHaus di Brescia c/o Latteria Molloy. Dopo aver fondato Il Genio con Gianluca de Rubertis, e aver raggiunto una grande popolarità con l'indimenticabile singolo-tormentone del 2008, 'Pop Porno', c'è una nuova strada tutta da costruire per la cantautrice pugliese Alessandra Contini che lo scorso 3 maggio ha pubblicato il suo primo album solista dal titolo 'Continentale', anticipato dal singolo 'Complimenti'.

Il disco è caratterizzato da escursioni ritmiche e sonore, in costante bilico tra inverno ed estate. Il sound, un pop raffinato, evoca nomi come Serge Gainsbourg ma anche le atmosfere delle colonne sonore anni '60, amate da Alessandra, con inattese incursioni nel tropicalismo alla Caetano Veloso. La musica e i testi raccontano la quotidianità resa statica e dilatata per ritrovare il proprio più profondo sé stesso, lontano da tutto ciò che è impersonale. L'album è stato registrato in collaborazione con Giovanni Calella che ha curato gli arrangiamenti e la produzione artistica. "Lavorare al mio disco solista è stato come riscoprire il mio continente interiore. Ogni canzone è una tappa, un breve episodio del mio viaggio personale che ho deciso di rivelare agli altri. E, in questo disco, io non sono un Genio", ha detto Alessandra.





