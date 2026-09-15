Home > Spettacoli > Musica > Concerto Oasis 2027 a Roma, su prezzi e vendita dei biglietti bufera social tra ironia e polemiche

Dopo l’annuncio di lunedì del tour estivo degli Oasis nel 2027, che comprende due date alla Stadio Olimpico di Roma il 29 e 30 luglio, sul web si scatena la polemica, spesso anche ironica, sulla modalità di vendita dei biglietti, ovviamente ambitissimi. Sotto accusa il metodo scelto, attraverso una sorta di sorteggio che premierà i più fortunati, dopo un’altra serie di passaggi preventivi. Nonché sui prezzi dei tagliandi, ritenuti eccessivi. La procedura prevede una registrazione sul sito della band inglese, da effettuare entro le 16 del 17 settembre, durante la quale viene chiesto di scegliere fino a tre città in cui assistere al concerto. I fan saranno selezionati a caso e invitati a partecipare alla vendita dei biglietti, con un massimo di 4 tagliandi, per una delle città da loro opzionate. I prezzi dei biglietti varieranno da 92,29 a 276,86 euro. Le finestre di vendita varieranno di città in città e si svolgeranno tra venerdì 25 settembre e domenica 27 settembre.

Oasis reunion concert, July 4, 2025, in Cardiff. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)



Associated Press/LaPresse

Sui social i fan puntano il dito contro la macchinosità della procedura, criticando la modalità ad estrazione scelta dagli organizzatori, paragonando il metodo degli ultimi anni per acquistare biglietti di concerti con la facilità con cui si poteva compiere questa operazione e vedere il proprio beniamino dal vivo solo fino a qualche anno fa.

Ma non solo, i fan di vecchia data degli Oasis, infastiditi dalla caccia al biglietto degli ascoltatori occasionali o recenti dei fratelli Gallagher, che renderà inevitabilmente più difficile ottenere l’agognato biglietto per l’appassionato della prima ora del 94, quando gli Oasis erano solo la nuova grande promessa del Britpop, chiedono agli ultimi arrivati di fare un passo indietro, per lasciare più possibilità solo ai tifosi doc di Liam e Noel. “Dal 20 febbraio 2009 aspettiamo che tornino a Roma. Vi prego voi che fino a settimana scorsa confondevate Liam con Noel e conoscete solo Wonderwall, Champagne Supernova e Don’t Lokk Back in anger, quest’anno fateci un regalo: state a casa”, scrive uno di loro su Instagram.

Nel mirino anche i prezzi dei biglietti, che possono arrivare fino a 270 euro. Un utente Instagram ironizza con una parodia della foto che era stata postata sul sito degli Oasis, con una scritta luminosa con il nome della band che sovrastava lo Stadio Olimpico, sostituito con un pungente ‘2 piotte e mezza’, espressione romanesca per indicare 250 euro.