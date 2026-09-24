Netanyahu parla all’Onu, molti delegati lasciano l’aula. Lui: “Codardi morali, Israele difende anche voi”

Numerosi delegati presenti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York hanno lasciato l’aula quando il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è salito sul podio per pronunciare il suo discorso. Lo stesso tipo di protesta era avvenuto anche l’anno scorso. “Difendendosi, Israele difende anche molti dei Paesi i cui delegati hanno appena lasciato questa sala” e “in realtà voglio che sappiate che molti dei loro leader ci ringraziano persino in privato per aver eliminato le armi nucleari dell’Iran”, “è difficile immaginare un’ipocrisia più sbalorditiva ma è proprio così”, ha dichiarato il premier israeliano. Rivolgendosi ai delegati che stavano uscendo, Netanyahu li ha definiti “codardi morali”.

“Israele accusato di colonialismo da chi ha coniato il termine”

Israele viene accusato di “colonialismo” da paesi come la Francia e il Regno Unito, che “hanno coniato il termine”, ha detto Netanyahu, dal podio dell’Assemblea generale dell’Onu. Si è poi rivolto al presidente siriano Ahmed al-Sharaa, dicendo che “dovrebbe sapere” che il popolo ebraico è presente sulle Alture del Golan sin “dai tempi di Mosè”. “Continueremo a vincere perché non abbiamo altra scelta”, ha aggiunto. Israele “non ha avuto partner migliore” del presidente Usa Donald Trump. Lo ringrazio per la sua leadership coraggiosa. Ha affrontato con coraggio un pericolo enorme per l’America, Israele e il mondo”, ha dichiarato, aggiungendo che l’Iran avrebbe “messo in atto le proprie folli fantasie” se Israele e Usa non fossero intervenuti. Stati Uniti e Israele sono intervenuti per “salvare la civiltà”, ha detto ancora. “Le accuse di genocidio a Gaza rivolte a Israele – ha sottolineato – sono la più grande bugia del secolo”.

Proteste contro Netanyahu a New York: arrestata Susan Sarandon

Susan Sarandon e altri manifestanti sono stati arrestati a New York durante una protesta prima dell’atteso discorso del premier israeliano Benjamin Netanyahu all’81esima sessione dell’Assemblea generale dell’Onu.