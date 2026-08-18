‘Jova Summer Party’, Lorenzo raggiunge le tappe del tour in bici e incontra i fan sulla strada

Continua il ‘Jovagiro’, il tour in bici di Lorenzo Jovanotti, che raggiunge sulle due ruote le località tappa del suo ‘Jova Summer Party‘, partito il 7 agosto da Olbia. In compagnia di un gruppo di amici, tra cui l’ex campione del mondo su strada Paolo Bettini e l’attrice ed ex gieffina Marianella Bargilli, Cherubini nei giorni scorsi era arrivato a Montesilvano (Pescara) con la sua carovana, dopo essere partito da Roma, passando per il lago del Turano, in provincia di Rieti, fermandosi poi nel piccolo borgo di Caporciano, in provincia dell’Aquila, dove è stato accolto dalla quasi totalità dei 200 abitanti. Lorenzo si ferma con fan, ma non solo, anche semplici cittadini, improvvisa mini concerti acustici, incontra negozianti e mangia nei ristoranti tipici. Il tutto naturalmente documentato su Instagram, in cui vengono mostrati i momenti clou della pedalata ma anche le bellezze del paesaggio, tra gli Appennini e la Costa dei Trabucchi.

Dopo lo show di Montesilvano, che ha visto ospite sul palco Gianni Morandi, Jova ha attraversato la Puglia, facendo tappa ad Altamura, in provincia di Bari. Qui Lorenzo ha anche fatto il pane in un forno con i titolari, cantando i versi della sua hit ‘Bella’: “Lavoro tutto il giorno e tutto il giorno penso a te e quando il pane sforno lo tengo caldo per te”. Poi il passaggio in Basilicata, con uno stop a Matera con altro bagno di folla e una visita ai Sassi, in direzione del prossimo concerto, in programma il 17 agosto a Barletta. Il cantautore di Cortina sarà successivamente il 22 a Catanzaro, per poi approdare a Palermo il 29 e 30 agosto. Il 5 settembre sarà la volta di Napoli, prima del gran finale a Roma, il 12 e 13 settembre, con Jova al Massimo al Circo Massimo.