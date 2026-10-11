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domenica 11 ottobre 2026

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Como, due escursionisti trovati senza vita in montagna

Como, due escursionisti trovati senza vita in montagna
Foto Dipartimento Protezione Civile
LaPresse
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La prima persona è stata nella zona di Campora, l’altra nel comune di Cusino

Due persone, nelle ultime ore, sono state ritrovate senza vita sulle montagne della Lombardia dal Soccorso Alpino. La prima persona è stata nella zona di Campora, alle pendici del Monte Cornizzolo, sopra Eupilio, in provincia di Como. La seconda persona, un cercatore di funghi, è stata trovata senza vita dal Soccorso Alpino sempre nel Comasco, nel comune di Cusino.

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