Como, due escursionisti trovati senza vita in montagna

La prima persona è stata nella zona di Campora, l’altra nel comune di Cusino

Due persone, nelle ultime ore, sono state ritrovate senza vita sulle montagne della Lombardia dal Soccorso Alpino. La prima persona è stata nella zona di Campora, alle pendici del Monte Cornizzolo, sopra Eupilio, in provincia di Como. La seconda persona, un cercatore di funghi, è stata trovata senza vita dal Soccorso Alpino sempre nel Comasco, nel comune di Cusino.