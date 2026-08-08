Jovanotti, da Olbia al via Jova Summer Party: il video

È partito ieri sera da Olbia il ‘Jova Summer Party’, capitolo italiano de ‘L’Arca di Lorè’. Una vera e propria festa in perfetto stile Jova, iniziata già nel pomeriggio con l’apertura delle porte alle 16.30 e con Lorenzo protagonista sul palco fin dalle prime ore. La prima tappa è stata subito ricca di ospiti e sorprese. Tra gli altri, Gabry Ponte, con cui Jovanotti ha recentemente pubblicato il brano ‘DNA’, e Alfa, arrivato a sorpresa per duettare con Lorenzo sulle note di “Buon Vento”.Con una band eccezionale e un’energia straordinaria, il “Jova Summer Party” proseguirà il 12 agosto a Montesilvano, il 17 a Barletta, il 22 a Catanzaro, per poi approdare a Palermo il 29 e 30 agosto. Il 5 settembre sarà la volta di Napoli, prima del gran finale a Roma, il 12 e 13 settembre, con Jova al Massimo… cioè al Circo Massimo. Ma questa volta il viaggio di Jovanotti sarà davvero speciale. È fissata infatti per domattina presto la partenza del Jova Giro: Lorenzo ha deciso di mettersi in sella e raggiungere in bicicletta ciascuna delle tappe del tour, partendo proprio dal Circo Massimo. Un viaggio nel viaggio, tra musica, strada, incontri e chilometri: perché per Jova, questa volta, il modo più bello di arrivare alla festa sarà pedalare fino alla prossima tappa.