Papa Leone XIV annuncia: “Ho un nodulo al polmone, mi opero nei prossimi giorni”

Papa Leone XIV nei prossimi giorni sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. “Carissimi – ha detto il Papa all’Angelus -, di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e bene localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato per i prossimi giorni. Vi ringrazio per la vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera”. Da fonti vaticane, si apprende che il Papa sarà operato all’ospedale Gemelli di Roma. Prevost ha poi indirettamente confermato la visita in Perù in programma dal 7 novembre. “Saluto i membri della Hermandad del Señor de los Milagros a Roma e quanti hanno partecipato alla processione con la venerata Icona del Crocifisso. Grazie della vostra preghiera per la Visita pastorale che compirò in Perù”.

“In risposta alle domande dei giornalisti, posso precisare che l’intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana e che il tempo previsto per il ricovero post operatorio è di circa una settimana”. Così il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in merito all’operazione che dovrà subire Papa Leone XIV.

Zuppi: “Ci stringiamo al Papa”

Le Chiese in Italia si stringono attorno a Papa Leone XIV, dopo l’annuncio del ricovero per l’intervento chirurgico programmato nei prossimi giorni. “Accogliamo l’invito del Santo Padre alla vicinanza spirituale”, afferma il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana in una nota diffusa dalla Cei, assicurando il ricordo nelle celebrazioni e nei momenti di preghiera delle comunità. “Con tutte le Chiese che sono in Italia – afferma Zuppi – ci stringiamo al Santo Padre in queste ore delicate. Gli siamo vicini, affidandolo al Signore e alla Vergine Maria, Salus Populi Romani. Ringraziamo Papa Leone per la semplicità e la fiducia con cui ci ha reso partecipi di questa prova. Siamo una famiglia: Santo Padre, non è solo! La accompagniamo con la nostra preghiera e il nostro affetto perché l’intervento vada bene e perché il Signore le doni serenità e forza”.

Mattarella: “Popolo italiano le è vicino”

“Il suo annuncio all’Angelus di oggi è stato accolto con partecipazione e commozione da tutto il popolo italiano. In vista del Suo ricovero nei prossimi giorni, Le giunga l’affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Il popolo italiano Le è vicino e Le esprime i suoi sentimenti di affetto – aggiunge -. Ella potrà contare, oltre che sulle preghiere dei fedeli cattolici, sul partecipe pensiero di innumerevoli persone, in Italia come da ogni parte del mondo, siano essi credenti o non credenti. Rinnovo a Vostra Santità il più sincero augurio di una serena convalescenza, e di pronto e completo ristabilimento”.

Giorgia Meloni: “Vicina al Papa, rincuora la sua serenità”

“Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del Governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. La serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell’Angelus di oggi ci rincuorano. Sono certa che anche il popolo italiano non farà mancare il proprio sostegno e il proprio affetto”. Così la premier Giorgia Meloni.

Papa Leone XIV: “Ucraina, pane quotidiano non può essere ostaggio guerra“

“La guerra nella martoriata Ucraina continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini soprattutto nei paesi più poveri dove tante persone dipendono dalle importazioni dei cereali. Rivolgo un accorato appello alle parti in conflitto affinché consentano il trasporto sicuro dei cerali nel Mar Nero. Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra”.

Papa Leone XIV: “Morti sul lavoro, incoraggio sforzi per prevenzione”

“Oggi in Italia ricorre la Giornata per le Vittime degli incidenti sul lavoro. Saluto l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro e incoraggio gli sforzi per la prevenzione” ha poi aggiunto il Papa.