Vasco Rossi replica a un fan e coinvolge gli avvocati: ecco cosa è successo

Vasco Rossi interrompe per un momento la serenità delle sue vacanze in Puglia decidendo di rispondere, con una storia su Instagram prima di passare alle vie legali, a un sedicente ‘fan’ che lo ha attaccato, sempre via social.

Il motivo dell’attacco

L’utente, che ha come nickname ‘Fabrizio’, scrive al cantante ricordando l’arresto per droga del 1984: “Sei un grande musicista e cantante”, scrive, sottolineando però che “quando ti arrestarono per possesso di cocaina ero in carcere anche io”. Poi l’accusa: il cantante avrebbe “fatto arrestare” chi gli aveva venduto la droga, “per risparmiare un giorno di carcere…perché hai fatto l’infame?”.

La replica di Vasco

“Questa storia oltre ad essere falsa ribalta completamente la realtà”, la replica di Vasco Rossi. “Io non ho fatto arrestare nessuno, io sono stato invece denunciato da un infame che raccontò al pubblico ministero di avermi venduto 30 grammi di cocaina. Sulla base di quelle dichiarazioni vennero emessi mandato di cattura e perquisizione e fui portato direttamente in carcere. Ho passato cinque giorni in totale isolamento e 22 giorni complessivi di detenzione, prima che venisse chiarito che non avevo niente a che fare con la banda di spacciatori alla quale ero stato associato. Quindi no: non sono uscito prima perché avrei fatto nomi o accusato qualcuno per risparmiarmi il carcere”. Bensì “è successo esattamente il contrario: qualcuno fece il mio nome e io finii in galera”. Infine l’artista annuncia che denuncerà il fatto e chiederà un risarcimento che poi devolverà: “Giro il tuo commento ai miei avvocati perché procedano nei tuoi confronti, trattandosi di una diffamazione tanto infondata quanto calunniosa. L’oro ricavato dal risarcimento, non loro (scrive in riferimento a un errore grammaticale nel post di chi lo attacca), lo lascerò a chi soffre ingiustamente in carcere”.