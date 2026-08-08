Francesco Guccini, i funerali a Pavana in forma privata

Ultimo saluto a Francesco Guccini. Si sono svolti in forma privata, come comunicato nei giorni scorsi, i funerali del cantautore, morto giovedì all’età di 86 anni. La funzione si è svolta nel giardino della sua casa di famiglia a Pavana, frazione in provincia di Pistoia. Fuori dai cancelli della sua abitazione si è presentata qualche decina di appassionati, che ha applaudito al momento del passaggio della salma.

“Lui ci ha dato tantissimo, la nostra esistenza probabilmente poteva essere diversa senza il suo contributo – ha dichiarato un fan – Fantastico, unico e inimitabile. Lui ci ha accolto, è stato anche bello vederlo con i nostri figli in braccio”. Nel mese di settembre a Bologna è in programma una funzione commemorativa pubblica per consentire a tutti gli amanti di Guccini di rendergli omaggio un’ultima volta.

Alla cerimonia nel cortile della casa di Guccini hanno partecipato circa una quarantina di persone tra parenti e amici stretti. Tra loro era presente anche il cardinale Matteo Zuppi, cardinale di Bologna, presidente della Cei e tra le persone più vicine al cantautore emiliano. Il feretro del musicista sarà tumulato a Pavana.