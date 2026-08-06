Home > Spettacoli > Musica > È morto Francesco Guccini, il grande cantautore aveva 86 anni

È morto all’età di 86 anni Francesco Guccini. Il cantautore, scrittore e attore italiano modenese si è spento a Pavana, in provincia di Pistoia, città dove viveva da tempo.

Lo rende noto la famiglia: “Questa mattina, a Pavana, circondato dall’affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari si è spento, a 86 anni, Francesco Guccini. Nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia anticipatamente tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere, a chi lo ha amato, di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre”.