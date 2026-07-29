Glen Hansard, morto in un incidente in moto il cantautore premio Oscar

Il cantautore irlandese Glen Hansard, vincitore di un premio Oscar, è morto in un incidente motociclistico. Il suo management ha comunicato che l’incidente è avvenuto a Dublino mercoledì. Aveva 56 anni.

Hansard era noto per la sua doppia carriera di attore e musicista. Interpretò un membro di una band soul di Dublino in ‘The Commitments’ e vinse un Oscar nel 2007 per la canzone ‘Falling Slowly’ tratta dal film ‘Once’ (Una volta), in cui recitò anche come protagonista. Era il frontman dei The Frames, parte del duo The Swell Season. Ha anche pubblicato album da solista, tra cui ‘Didn’t He Ramble’, che ha ricevuto una nomination ai Grammy nel 2016.