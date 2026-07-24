Modugno, verso i 100 anni dalla nascita: nel logo del centenario, mare, chitarra e voce nel mondo

Il mare è il suo liquido amniotico. La chitarra la sua voce nel mondo. Le braccia aperte il suo inconfondibile volo verso l’infinito. Con il logo ufficiale, che ne racchiude l’essenza, viene annunciato l’inizio del viaggio verso i 100 anni dalla nascita di Domenico Modugno (9 gennaio 2028) e i 70 anni della rinascita della canzone italiana nel mondo con ‘Nel blu, dipinto di blu‘ (Volare). Un viaggio che attraverserà luoghi, musica ed emozioni di un artista che ha saputo unire tradizione e innovazione, poesia e popolarità, radici e universalità.

Domenico Modugno non ha soltanto regalato al mondo canzoni immortali: ha aperto nuove strade alla musica italiana, insegnandole a volare, oltre ogni confine linguistico e geografico. Il centenario sarà un’occasione per celebrare non soltanto la grandezza del musicista e dell’interprete, ma anche l’uomo che ha saputo vivere e raccontare la libertà attraverso la propria arte e la propria vita. L’iniziativa è promossa da Official Team Modugno 100, scelto da Franca Modugno con i tre figli per creare e coordinare tutti gli eventi nazionali ed internazionali per il centenario della nascita di Modugno.