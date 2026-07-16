Bad Bunny a Milano, domani il primo concerto all’Ippodromo: tutte le informazioni utili

Il conto alla rovescia è iniziato per il concerto più atteso della stagione estiva: Bad Bunny arriva a Milano per un doppio appuntamento sold out del Debí tirar más fotos world tour. L’icona globale della musica latina, vincitore di sei Grammy Awards, salirà sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura venerdì 17 e sabato 18 luglio, con on un totale di 157.000 biglietti venduti in meno di 4 ore per i due show milanesi. Bad Bunny porterà a Milano il suono e l’identità di Porto Rico, trasformando l’Ippodromo Snai La Maura in un grande palcoscenico dedicato alla musica latina e alla cultura portoricana. Sul palco l’artista presenterà i brani che lo hanno consacrato come una delle più grandi star della musica mondiale, insieme alle tracce del suo ultimo album ‘Debí tirar más fotos’, uscito nel 2025. Il progetto, ad ora, ha raggiunto nel mondo 19,2 miliardi di stream complessivi ed è stato certificato 4X platino in Italia.

Tutte le informazioni utili

Orari

14:30 – Early entry

15:00 – Apertura porte

19:00 – Chuwi

20:00 – Bad Bunny

Orari biglietteria

14:30 – Apertura cassa info

15:00 – Apertura cassa accrediti

L’organizzazione invita il pubblico a presentarsi con adeguato anticipo rispetto agli orari di inizio, al fine di agevolare le procedure d’ingresso necessarie per l’accesso in area

Ingressi

Posto unico rosso / pit b: ingresso rosso – Via Lampugnano (Parco di Trenno)

(fermate metro consigliate: M1 lotto / M1 Lampugnano)

Posto unico giallo: Ingresso giallo – Via Ippodromo (incrocio via montale)

(Fermata metro consigliata: M5 San siro stadio)

Gold circle / Vip pack early entry / vip pack terrazza: ingresso rosa – Via Lampugnano (Parco di Trenno)

(fermate metro consigliate: m1 lotto / m1lampugnano)

Los vecinos / Pit a: ingresso verde – Via Lampugnano 95

Ingresso persone con disabilità: via montale 13

Biglietteria: Via Ippodromo (incrocio Via Montale)

Stazioni refill acqua & area food

Nell’area concerto sono presenti diversi punti bar e ampie aree dedicate al food.

Sarà permesso introdurre borracce di plastica e silicone con tappo, e bottiglie d’acqua fino a 0,5 lt senza tappo all’interno della venue, che potranno essere rifornite in qualsiasi momento presso le apposite stazioni di refill acqua gratuite presenti nell’area.

Cashless e pagamenti

All’interno dell’area saranno disponibili 3 metodi di pagamento: orlay pay (via smartphone), pagamento con carta e token.

Consulta presso lo stand da te scelto quali sono i metodi di pagamento disponibili.

Per tutte le info complete su mobilità, viabilità e parcheggi consulta la pagina: https://www.livenation.it/mobilita/milano-ippodromo-la-maura-2026

Bad Bunny and Lady Gaga during halftime of the NFL Super Bowl Feb. 8, 2026 (AP Photo/Brynn Anderson)

Chi è Bad Bunny

Bad Bunny, all’anagrafe Benito Antonio Martínez Ocasio, è un artista multiplatino, vincitore di sei Grammy e una delle figure più influenti della musica e della cultura globale contemporanea. La sua capacità di abbattere barriere linguistiche, ridefinire i confini dei generi musicali e sfidare le convenzioni culturali lo ha trasformato in un’icona mondiale. Artista più ascoltato al mondo su Spotify per tre anni consecutivi (2020-2022), Bad Bunny ha stabilito alcuni dei più importanti record della musica dal vivo, tra cui il primato di tournée con il maggior incasso annuale, grazie a oltre 435 milioni di dollari generati in un singolo anno e più di 2,4 milioni di biglietti venduti durante 81 spettacoli nel 2022. Il suo “Most Wanted Tour” del 2024 è stato accolto come uno degli spettacoli più innovativi della sua generazione, battendo il record di incassi del Barclays Center precedentemente detenuto da Jay-Z con 12 concerti sold out. Nel corso della sua carriera, Bad Bunny ha continuato a scrivere la storia della musica internazionale. Il suo album ‘Un Verano Sin Ti’ è diventato il primo progetto interamente in lingua spagnola nominato per l’Album dell’Anno ai Grammy Awards ed è tuttora uno degli album più ascoltati nella storia di Spotify. Nel 2025 ha pubblicato ‘Debí tirar más fotos, un album che ha ulteriormente consolidato il suo ruolo di innovatore culturale. Il progetto ha raggiunto il primo posto della Billboard 200, diventando il suo settimo album nella Top 10 della classifica statunitense e il suo nono numero uno nella classifica Top Latin Albums. L’album ha inoltre segnato un momento storico ai Grammy Awards, conquistando il premio per l’Album dell’Anno: è il primo album interamente in spagnolo nella storia della categoria a ottenere questo riconoscimento. In seguito al successo dell’album, Bad Bunny ha annunciato la storica residenza ‘No Me Quiero Ir De Aquì’ presso il Coliseo de Puerto Rico, un omaggio alle sue radici portoricane e alla cultura della sua isola. La serie di concerti, inizialmente prevista per 21 date, è stata ampliata fino a 30 spettacoli a causa della straordinaria richiesta, con centinaia di migliaia di biglietti esauriti in tempi record. Oltre alla musica, Bad Bunny ha ampliato la propria influenza nel cinema, nella moda e nella cultura pop internazionale. È diventato il primo artista di lingua spagnola a ricoprire il doppio ruolo di conduttore e ospite musicale del “Saturday Night Live”, partecipando anche allo speciale per il 50° anniversario dello storico programma, contribuendo alla crescente normalizzazione della lingua spagnola nella cultura mainstream statunitense. La sua influenza globale ha raggiunto un nuovo apice con la partecipazione a febbraio 2026 al Super Bowl LX Halftime Show, una performance celebrata come uno degli eventi musicali più rilevanti degli ultimi anni e riconosciuta con numerose nomination agli Emmy Awards.