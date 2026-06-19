Top Ten, Olivia Rodrigo al numero 1 anche in Italia con il suo nuovo album

Olivia Rodrigo conquista anche le classifiche italiane e si posiziona al numero 1 sia della classifica generale degli album più venduti della settimana (Fimi/Niq), sia alla della classifica degli album più venduti in formato fisico (cd, vinile e musicassetta), con ‘You seem pretty sad for a girl so in love’. Si tratta della prima artista internazionale a raggiungere questo traguardo quest’anno. L’ultima a ottenere simili risultati è stata Taylor Swift lo scorso anno (settimana 41/2025) con il suo album ‘The Life of a Showgirl’. La songwriter americana precede Achille Lauro con ‘Comuni Immortali’ , che sale dal nono al secondo posto, e Geolier, che scende di un gradino, attestandosi terzo con ‘Tutto è possibile’ .

Nel disco un duetto con Robert Smith dei Cure

Olivia Rodrigo è un fenomeno inarrestabile: l’artista continua a restare al n.1 della classifica globale di Spotify con il singolo ‘Stupid Song’ (6.25 milioni di stream giornalieri) e a essere l’artista più ascoltata in generale sulla piattaforma in questo momento. Nel nouovo lavoro attraverso 13 brani,racconta una relazione destinata a fallire, dall’inizio alla rottura: l’amore che nasce (‘Drop Dead’), l’abbandono totale a un amore travolgente (‘stupid song”, “u + me = <3’), quelle inspiegabili inquietudini (‘Maggots for Brains’, ‘My Way’), le strazianti prese di coscienza (‘Begged’) e l’accettazione della fine (‘Cigarette Smoke’). Nel disco troviamo un duetto anche con Robert Smith dei The Cure nel brano ‘what’s wrong with me?’, che i due hanno cantato qualche giorno fa a festival “Primavera sound” a Barcellona. I due avevano già duettato lo scorso anno a Glastonbury sulle note dei classici della band inglese ‘Just Like Heaven’ e ‘Friday I’m in Love’. L’artista ha annunciato anche il suo “The Unraveled Tour” che farà tappa anche in Italia nel 2027 con due attesissimi concerti il 27 e 28 aprile alla Unipol Dome a Milano.