Olivia Rodrigo, fuori oggi il nuovo album ‘You seem pretty sad for a girl so in love’

Olivia Rodrigo ha pubblicato oggi venerdì 12 giugno il suo nuovo album ‘You seem pretty sad for a girl so in love’. Oggi è uscito anche il videoclip ufficiale di ‘Stupid Song’, il nuovo singolo di Olivia. Diretto da Mitch Ryan e girato a New York, il video è stato coreografato dalla prima ballerina Tiler Peck, che appare assieme insieme ad altri ballerini del NYC Ballet e dell’American Ballet Theater. L’album è stato anticipato dai singoli ‘drop dead’, che ha debuttato alla prima posizione della classifica singoli americana (Billboard Hot 100) e ha raggiunto la top10 della classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane (EarOne) e ‘The Cure’, stabile nella top10 della classifica globale di Spotify. Riguardo il processo creativo del disco, in una recente intervista concessa al The New York Times Olivia ha dichiarato: “Scrivo canzoni per elaborare i miei sentimenti, quindi ogni giorno, quando arrivo e mi siedo al pianoforte o vado in studio, mi chiedo: “Cosa mi brucia dentro e ho bisogno di esprimere in questo momento?”. Attraverso 13 brani, la Rodrigo racconta con meticolosa precisione una relazione destinata a fallire, dall’inizio alla rottura: l’amore che nasce (“Drop Dead”), l’abbandono totale a un amore travolgente (“stupid song”, “u + me = <3”), quelle inspiegabili inquietudini (“Maggots for Brains”, “My Way”), le strazianti prese di coscienza (“Begged”) e l’accettazione della fine (“Cigarette Smoke”). Nel disco troviamo un duetto anche con Robert Smith dei The Cure nel brano “what’s wrong with me?”, che i due hanno cantato qualche giorno fa al celebre festival “Primavera sound” a Barcellona. I due avevano già duettato lo scorso anno al Glastonbury sulle note dei celeberrimi brani “Just Like Heaven” e “Friday I’m in Love”.L’album “you seem pretty sad for a girl so in love” è stato registrato con il produttore Daniel Nigro, con cui Olivia ha collaborato nei suoi due album precedenti, “SOUR” (certificato 2xPlatino in Italia) e “GUTS” (disco di Platino).

La cantautrice sarà il 27 e 28 aprile alla Unipol Dome a Milano

L’artista ha annunciato anche il suo “The Unraveled Tour” che farà tappa anche in Italia nel 2027 con due attesissimi concerti il 27 e 28 aprile alla Unipol Dome a Milano. Il tour ha registrato il tutto esaurito in tutto il mondo in pochissimo tempo, con oltre 1 milione di biglietti venduti, date aggiuntive a causa della grande richiesta e diversi record di affluenza battuti. Il tour era stato inizialmente annunciato con quattro date a Brooklyn, ma si è rapidamente ampliato fino a diventare una massiccia residenza di 10 spettacoli al Barclays Center. La Rodrigo ha inoltre stabilito il record di presenze all’Intuit Dome di Los Angeles, portando il totale a 10 date storiche e fissando un nuovo punto di riferimento per la struttura. All’O2 di Londra, con 11 serate in programma, Olivia Rodrigo entra a far parte di un gruppo d’élite di artisti che ha realizzato tali numeriche, tra cui Prince, le Spice Girls, gli One Direction, Ariana Grande, Elton John e Rihanna.Il mese scorso, Rodrigo è salita sul palco del Billions Club Live di Spotify per festeggiare il traguardo raggiunto da nove sue canzoni che hanno superato il miliardo di ascolti ciascuna, consolidando così il suo posto tra gli artisti più ascoltati della piattaforma. Il filmato del concerto è ora disponibile sulla piattaforma