Cesare Cremonini celebra la fine del tour: “È stato un lungo abbraccio”

“È stato un lungo abbraccio fino all’ultimo inchino di #CremoniniLIVE26. Grazie di cuore a ogni persona che ha reso questo tour il più bello della mia carriera. È stato un lungo percorso che mi ha portato dai teatri ai club, ai palasport, agli stadi e alle grandi arene, esattamente dove, 27 anni fa, ho avuto la fortuna di sognarlo. Provo un senso di grande liberazione oggi, gratitudine, entusiasmo e desiderio per il futuro”. E’ il messaggio di Cesare Cremonini, dopo che mercoledì si è chiuso ufficialmente alla Firenze Visarno Arena il Cremoninilive26, il progetto che nell’ultimo anno ha portato il cantautore bolognese dagli stadi ai grandi spazi aperti, attraversando alcuni dei luoghi più simbolici della musica dal vivo in Italia.

950 mila biglietti venduti in meno di un anno

Con 950 mila biglietti venduti in meno di un anno, il Cremoninilive26 entra tra i capitoli più significativi della sua storia artistica. Un risultato che arriva dopo oltre venticinque anni di carriera e che assume oggi il valore di una svolta, più che di un traguardo.

Se ilCremoninilive26ha rappresentato il punto più alto di un percorso costruito negli anni, ciò che si intuisce oggi è la volontà di cambiare prospettiva. Cremonini ha già annunciato, durante il tour, l’arrivo di un nuovo progetto. Un lavoro che nasce dall’esigenza di spingersi oltre i confini tracciati finora e dal desiderio di rimettere in discussione il proprio linguaggio musicale. Con il Cremoninilive26 si chiude una stagione straordinaria della sua carriera, che ha portato il live italiano in una dimensione sempre più ambiziosa. Cremonini guarda ora avanti, verso un nuovo territorio che ha già iniziato a prendere forma. Questo momento della carriera di Cesare Cremonini sarà raccontato con un grande evento televisivo che andrà in onda a settembre in prima serata su Rai1.