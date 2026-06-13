Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 13 giugno 2026

Ultima ora

Ligabue, in 54 mila all'Olimpico per il rocker di Correggio: il meglio del concerto

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Con 54mila spettatori l’Olimpico ha aperto ufficialmente il tour nei grandi stadi de ‘La notte di certe notti’, sequel dei live evento con cui Luciano Ligabue celebra i 30 anni del brano che più di tutti ne ha sancito l’ascesa nel gotha della musica e del rock italiano. Dopo la data zero di Bibione (Venezia) Roma ha fatto da apripista ai live estivi del Liga, pronto a esibirsi anche a Torino (Allianz stadium il 17 giugno) e Milano (San Siro 20 giugno), con il meglio del suo repertorio.