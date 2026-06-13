Ligabue, in 54 mila all'Olimpico per il rocker di Correggio: il meglio del concerto

Con 54mila spettatori l’Olimpico ha aperto ufficialmente il tour nei grandi stadi de ‘La notte di certe notti’, sequel dei live evento con cui Luciano Ligabue celebra i 30 anni del brano che più di tutti ne ha sancito l’ascesa nel gotha della musica e del rock italiano. Dopo la data zero di Bibione (Venezia) Roma ha fatto da apripista ai live estivi del Liga, pronto a esibirsi anche a Torino (Allianz stadium il 17 giugno) e Milano (San Siro 20 giugno), con il meglio del suo repertorio.