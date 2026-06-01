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lunedì 1 giugno 2026

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Claudio Baglioni colpito da polmonite interstiziale: tour rinviato al 2027

Claudio Baglioni colpito da polmonite interstiziale: tour rinviato al 2027
Ph Angelo Trani
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La prognosi è di 90 giorni di riposo e cure

Claudio Baglioni ha rinviato il ‘GrandTour La Vita E’ Adesso’ al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito il cantautore romano e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Lo riferisce l’ufficio stampa di Baglioni che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia. Per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. A breve verranno comunicate le informazioni anche per i concerti di Venezia, Spoleto (Pg), Siracusa, Taormina (Me), Alghero (Ss), Cagliari, Trento, Vigevano (Pv), Sordevolo (Bi), e le date di recupero, per le quali rimarranno validi i biglietti acquistati.

Il nuovo calendario del ‘GrandTour La Vita E’ Adesso’

1° luglio 2027                        CODROIPO (UD), Villa Manin                                                             posticipo del 3 luglio 2026          

2 luglio 2027                          ESTE (PD), Castello Carrarese                                                           posticipo del 5 luglio 2026          

3 luglio 2027                          MAROSTICA (VI), Piazza Castello                                                    posticipo del 4 luglio 2026           

4 luglio 2027                          VILLAFRANCA (VR), Castello Scaligero                                         posticipo del 2 luglio 2026

6 luglio 2027                          PISTOIA, Piazza Duomo                                                                         posticipo del 7 luglio 2026

7 luglio 2027                          GENOVA, Arena Del Mare – Porto Antico                                       posticipo del 8 luglio 2026 

10 luglio 2027                       CERNOBBIO (CO), Villa Erba                                                              posticipo del 11 luglio 2026         

12 luglio 2027                       BERGAMO, Arena Fiera                                                                          posticipo del 13 luglio 2026         

15 luglio 2027                       FIRENZE, Le Cascine – Prato Delle Cornacchie                         posticipo del 16 luglio 2026

17 luglio 2027                       CATTOLICA (RN), Arena Della Regina                                            posticipo del 17 luglio 2026         

19 luglio 2027                       POMPEI (NA), Anfiteatro Degli Scavi                                               posticipo del 20 luglio 2026         

20 luglio 2027                       POMPEI (NA), Anfiteatro Degli Scavi                                               posticipo del 21 luglio 2026                     

24 luglio 2027                       AGRIGENTO, Live Arena                                                                        posticipo del 26 luglio 2026         

25 luglio 2027                       AGRIGENTO, Live Arena                                                                       posticipo del 27 luglio 2026         

27 luglio 2027                       PALERMO, Teatro Di Verdura                                                              posticipo del 28 luglio 2026        

28 luglio 2027                       PALERMO, Teatro Di Verdura                                                             posticipo del 29 luglio 2026                  

7 agosto 2027                       CASTIGLIONCELLO (LI), Castello Pasquini                                posticipo del 16 agosto 2026       

8 agosto 2027                       FORTE DEI MARMI (LU), Villa Bertelli                                             posticipo del 17 agosto 2026        

16 agosto 2027                    TERMOLI (CB), Arena Del Mare                                                          posticipo del 19 agosto 2026        

17 agosto 2027                    APRICENA (FG), Cava Dell’Erba                                                        posticipo del 22 agosto 2026       

18 agosto 2027                    BARLETTA (BAT), Fossato Del Castello                                         posticipo del 20 agosto 2026        

19 agosto 2027                    FASANO (BR), Parco Archeologico Di Egnazia                           posticipo del 21 agosto 2026       

21 agosto 2027                    ROCCELLA IONICA (RC), Teatro Al Castello                              posticipo del 25 agosto 2026        

22 agosto 2027                    CIRÒ MARINA (KR), Arena Saracena                                              posticipo del 24 agosto 2026        

23 agosto 2027                    SANTA MARIA DEL CEDRO (CS), Arena Dei Cedri                   posticipo del 26 agosto 2026        

25 agosto 2027                    PAESTUM (SA), Arena Dei Templi                                                     posticipo del 27 agosto 2026        

28 agosto 2027                    LANCIANO (CH), Parco Delle Rose                                                 posticipo del 29 agosto 2026        

31 agosto 2027                    PARMA, Parco Ducale                                                                            posticipo del 1° settembre 2026   

2 settembre 2027               BRESCIA, Piazza Della Loggia                                                            posticipo del 3 settembre 2026     

4 settembre 2027               CERVERE (CN), Anfiteatro Dell’Anima                                           posticipo del 5 settembre 2026     

8 settembre 2027               MACERATA, Sferisterio                                                                          posticipo del 9 settembre 2026     

9 settembre 2027               MACERATA, Sferisterio                                                                           posticipo del 10 settembre 2026        

11 settembre 2027            CASERTA, Reggia Di Caserta – Piazza Carlo Di Borbone                 posticipo del 12 settembre 2026  

12 settembre 2027            CASERTA, Reggia Di Caserta – Piazza Carlo Di Borbone                 posticipo del 13 settembre 2026  

17 settembre 2027            TORINO, Piazza San Carlo                                                                    posticipo del 18 settembre 2026  

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