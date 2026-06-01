Claudio Baglioni colpito da polmonite interstiziale: tour rinviato al 2027

Claudio Baglioni ha rinviato il ‘GrandTour La Vita E’ Adesso’ al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito il cantautore romano e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Lo riferisce l’ufficio stampa di Baglioni che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia. Per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. A breve verranno comunicate le informazioni anche per i concerti di Venezia, Spoleto (Pg), Siracusa, Taormina (Me), Alghero (Ss), Cagliari, Trento, Vigevano (Pv), Sordevolo (Bi), e le date di recupero, per le quali rimarranno validi i biglietti acquistati.

Il nuovo calendario del ‘GrandTour La Vita E’ Adesso’

1° luglio 2027 CODROIPO (UD), Villa Manin posticipo del 3 luglio 2026

2 luglio 2027 ESTE (PD), Castello Carrarese posticipo del 5 luglio 2026

3 luglio 2027 MAROSTICA (VI), Piazza Castello posticipo del 4 luglio 2026

4 luglio 2027 VILLAFRANCA (VR), Castello Scaligero posticipo del 2 luglio 2026

6 luglio 2027 PISTOIA, Piazza Duomo posticipo del 7 luglio 2026

7 luglio 2027 GENOVA, Arena Del Mare – Porto Antico posticipo del 8 luglio 2026

10 luglio 2027 CERNOBBIO (CO), Villa Erba posticipo del 11 luglio 2026

12 luglio 2027 BERGAMO, Arena Fiera posticipo del 13 luglio 2026

15 luglio 2027 FIRENZE, Le Cascine – Prato Delle Cornacchie posticipo del 16 luglio 2026

17 luglio 2027 CATTOLICA (RN), Arena Della Regina posticipo del 17 luglio 2026

19 luglio 2027 POMPEI (NA), Anfiteatro Degli Scavi posticipo del 20 luglio 2026

20 luglio 2027 POMPEI (NA), Anfiteatro Degli Scavi posticipo del 21 luglio 2026

24 luglio 2027 AGRIGENTO, Live Arena posticipo del 26 luglio 2026

25 luglio 2027 AGRIGENTO, Live Arena posticipo del 27 luglio 2026

27 luglio 2027 PALERMO, Teatro Di Verdura posticipo del 28 luglio 2026

28 luglio 2027 PALERMO, Teatro Di Verdura posticipo del 29 luglio 2026

7 agosto 2027 CASTIGLIONCELLO (LI), Castello Pasquini posticipo del 16 agosto 2026

8 agosto 2027 FORTE DEI MARMI (LU), Villa Bertelli posticipo del 17 agosto 2026

16 agosto 2027 TERMOLI (CB), Arena Del Mare posticipo del 19 agosto 2026

17 agosto 2027 APRICENA (FG), Cava Dell’Erba posticipo del 22 agosto 2026

18 agosto 2027 BARLETTA (BAT), Fossato Del Castello posticipo del 20 agosto 2026

19 agosto 2027 FASANO (BR), Parco Archeologico Di Egnazia posticipo del 21 agosto 2026

21 agosto 2027 ROCCELLA IONICA (RC), Teatro Al Castello posticipo del 25 agosto 2026

22 agosto 2027 CIRÒ MARINA (KR), Arena Saracena posticipo del 24 agosto 2026

23 agosto 2027 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS), Arena Dei Cedri posticipo del 26 agosto 2026

25 agosto 2027 PAESTUM (SA), Arena Dei Templi posticipo del 27 agosto 2026

28 agosto 2027 LANCIANO (CH), Parco Delle Rose posticipo del 29 agosto 2026

31 agosto 2027 PARMA, Parco Ducale posticipo del 1° settembre 2026

2 settembre 2027 BRESCIA, Piazza Della Loggia posticipo del 3 settembre 2026

4 settembre 2027 CERVERE (CN), Anfiteatro Dell’Anima posticipo del 5 settembre 2026

8 settembre 2027 MACERATA, Sferisterio posticipo del 9 settembre 2026

9 settembre 2027 MACERATA, Sferisterio posticipo del 10 settembre 2026

11 settembre 2027 CASERTA, Reggia Di Caserta – Piazza Carlo Di Borbone posticipo del 12 settembre 2026

12 settembre 2027 CASERTA, Reggia Di Caserta – Piazza Carlo Di Borbone posticipo del 13 settembre 2026

17 settembre 2027 TORINO, Piazza San Carlo posticipo del 18 settembre 2026