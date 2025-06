Attesa per il live a Lampedusa

Claudio Baglioni torna in scena, e lo fa in grande stile con un disco, un tour e un attesissimo live a Lampedusa.

La seconda giovinezza del capolavoro ‘La vita è adesso’

“Quando ho ascoltato le canzoni di ‘La Vita è adesso’ mi sono detto: ‘Ho fatto un disco orribile’. C’erano troppe parole, non sarà popolare come il precedente ‘Strada facendo’. E invece sono stato smentito”. E quel disco che tardava a uscire nei negozi nonostante le numerose richieste ha stabilito numeri record: pubblicato l’8 giugno 1985, il suo successo lo rende ancora oggi il disco più venduto di sempre nel nostro Paese con 4 milioni e mezzo di copie fisiche e con la permanenza in vetta per 27 settimane consecutive e la presenza ininterrotta per oltre un anno nelle prime posizioni. “Come sia diventato un ‘cult’, doppiando altri progetti rimasti nella storia me lo sono chiesto tante volte – aggiunge Baglioni – È un disco che parla di tanti, non ha molte canzoni d’amore, forse una, ma non è un fatto sentimentale ma più un percorso di vita”.

Quarant’anni dopo la nuova sfida

E quarant’anni dopo, in uscita il prossimo 6 giugno, Claudio Baglioni riporta sulla scena ‘La Vita è adesso’ aggiungendo un nuovo brano che da sottotitolo entra di diritto nel titolo di 40 anni dopo, si tratta di ‘Il sogno è sempre‘. Il nuovo disco ripropone tutti gli altri 10 brani in versione live e con nuovi arrangiamenti. “Lo abbiamo fatto da veri analogici, non c’è uso di altre attrezzature, come si registravano i dischi tanto tempo fa, suonando in uno studio tutti insieme”, sottolinea Baglioni. “Il disco si sarebbe dovuto chiamare ‘Un bar sulla città’ perché lo avevo immaginato e scritto seduto a un tavolino all’aperto dello Zodiaco accanto all’osservatorio di Monte Mario”.

Il concerto a Lampedusa

Ma il 27 settembre 2025 è un’altra data storica per l’artista e i suoi fan: “Faremo un concerto gratuito sull’isola di Lampedusa, probabilmente nella zona attaccata al Porto Nuovo, dove è stato ripristinato un campo sportivo. Lì si è recato Papa Francesco per la sua prima visita non pastorale, in quell’occasione noi lampedusani lo abbiamo conosciuto”, ha detto Baglioni, spalleggiato dal sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, annunciando il concerto-evento gratuito che farà da anteprima a ‘GrandTour La Vita è adesso’ che si terrà in 40 tappe in Italia da giugno 2026 a settembre 2026. “Vogliamo girare tra le bellezze d’Italia. Ogni tappa sarà diversa rispetto alle altre” promette Baglioni, che non ha ripensamenti su quando smettere. “Il mio ritiro? Confermo quello che ho detto, saranno gli ultimi mille giorni. Appena l’ho annunciato ho pensato di aver fatto una cosa insensata. Poi ho capito di aver preso la decisione giusta. Mille, ovviamente, è una cifra simbolica, potrei sforare un po’“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata