Cesare Cremonini, al via il 6 e 7 giugno da Roma il tour del cantautore bolognese

Con la doppia data al Circo Massimo di Roma del 6 e 7 giugno, sta per prendere il via Cremoninilive26. A pochi giorni dall’esordio con la data zero del 30 maggio all’aeroporto Duca D’Aosta di Gorizia, sono già oltre 350 mila i biglietti venduti per le sei date evento del tour. Dopo Roma sarà la volta del 10 giugno all’Ippodromo Snai La Maura di Milano; del 13 giugno nella nuova area Music Park Arena dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, già sold out con oltre 75.000 persone; fino alla chiusura del 17 giugno alla Visarno Arena di Firenze.Sei appuntamenti nei più importanti green field italiani, con numeri da record che consolidano Cesare Cremonini tra gli artisti e performer importanti della musica italiana contemporanea, dopo il trionfale tour negli stadi del 2025.

Un palco con una passerella di 100 metri

Il palco di Cremoninilive26 è progettato per spingere ancora oltre l’esperienza live: una passerella di oltre 100 metri protesa verso il parterre; quattro torri alte 22 metri; oltre 120 metri quadrati di video ed effetti speciali pensati per creare un’esperienza immersiva e inedita in spazi di queste dimensioni, garantendo massima visibilità e coinvolgimento ad un pubblico sterminato. Cremonini salirà sul palco con una band rinnovata e una scaletta costruita come celebrazione di un percorso artistico e performativo unico nel panorama italiano.

Cremonini: “Questo tour rappresenta il culmine del mio percorso live”

“Questo tour rappresenta il culmine del mio percorso live. Un viaggio cominciato nei teatri, passato attraverso i palasport, esploso nei primi stadi del 2018 e arrivato oggi nei grandi templi della musica dal vivo e dei raduni collettivi. Tutto è stato costruito con le canzoni, con la dedizione assoluta al palcoscenico e con una continua ricerca dello spettacolo”, afferma il cantautore bolognese, che durante il tour si alternerà tra sassofono, sua nuova passione musicale, fisarmonica, pianoforte e chitarra, accompagnato da una band che cresce insieme alla sua visione artistica, sempre più ambiziosa e internazionale.