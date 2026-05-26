Achille Lauro nuovo direttore creativo di Dondup

Dondup annuncia che Achille Lauro, ha assunto il ruolo di Direttore Creativo del brand. Lauro presenterà la sua prima capsule collection il 15 giugno 2026 durante il suo concerto-evento allo stadio San Siro di Milano. Nel suo nuovo ruolo, guiderà l’Ufficio Stile di Dondup con la responsabilità di definire ed esprimere la visione creativa del marchio nelle collezioni donna, uomo e negli accessori. Riconosciuto per la storia, qualità e cura del dettaglio tipica del miglior stile artigianale italiano, Dondup porta avanti con orgoglio i valori fondamentali della cultura del denim. Innovazione di prodotto e spirito anticonformista lo hanno reso uno dei brand di prêt-à-porter Made in Italy più apprezzati. Achille Lauro ha dichiarato: “Volevo creare qualcosa che restasse. Non come volto ma come autore. Non un gesto, ma un progetto. L’inizio di un percorso creativo che nei prossimi anni influenzerà l’immagine, le collezioni e il posizionamento di Dondup – preservandone il DNA e rafforzandone l’identità. L’eleganza non è un accessorio, è un’attitudine, e la moda deve saperla raccontare”.

Il ceo del brand: “Porterà grande valore”

Sul suo profilo Instagram, l’artista ha quindi aggiunto: “La moda, insieme alla musica, è uno dei linguaggi con cui ho sempre raccontato me stesso, e sono anni che sogno di raccontarne la mia personale visione, non come volto ma come autore. Ho custodito idee e visioni aspettando il momento giusto per trasformarle in qualcosa di reale e non vedo l’ora di farvi vivere questa passione insieme”. Mauro Grange, CEO di Dondup, ha commentato: “Sono davvero felice che Lauro si unisca alla nostra squadra nel ruolo di Direttore Creativo di Dondup per una collaborazione di lungo periodo. Grazie alla sua profonda sensibilità artistica e al suo apprezzamento per il patrimonio del nostro marchio, sono sicuro che guiderà il team creativo con una visione distintiva contribuendo a scrivere il prossimo capitolo di Dondup, capitalizzando il suo heritage e portando grande valore al brand. Fin dai primi momenti c’è stata una bellissima sintonia tra noi due e non vediamo l’ora di realizzare grandi progetti insieme. Con Lauro De Marinis, Dondup continuerà a influenzare la moda e la cultura attraverso collezioni altamente desiderabili e con una prospettiva unica e contemporanea al lusso moderno”.

Dondup specializzata nel denim

Fondata nel 1999 a Fossombrone in provincia di Pesaro e Urbino, Dondup produce e distribuisce abbigliamento prêt-à-porter uomo e donna 100% Made in Italy. Il brand propone uno stile contemporaneo caratterizzato da una ricerca nelle forme e nei materiali e rende omaggio alla cultura del denim con una particolare attenzione ai dettagli tipica del miglior stile artigianale italiano.