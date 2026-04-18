Lo spettacolo a sorpresa di Achille Lauro alla Fontana di Trevi

Achille Lauro ha abbracciato i suoi fan a Roma nella notte tra venerdì 17 aprile e sabato 18 aprile con uno spettacolo a sorpresa alla Fontana di Trevi nel giorno dell’uscita del nuovo progetto musicale “Comuni Immortali” e per celebrare il primo anniversario di “Comuni Mortali”. Lo show era stato anticipato da un criptica storia su Instagram: “Questa notte evento segreto, posti limitatissimi”.

Poi, poco prima dell’inizio dell’esibizione, altro messaggio social dell’artista: “Tra mezz’ora sarò alla Fontana di Trevi. Torno lì per festeggiare insieme, a mezzanotte, un anno di noi. Un anno dall’uscita del disco più importante della nostra storia, un legame infinito con voi e con Roma, la mia città, dove tutto è iniziato. Ricordo ogni momento passato lì, quanto il centro di quella città sembrava irraggiungibile”.