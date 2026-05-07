Università Bocconi, si chiude con il jazzista Bill Laurance la rassegna ‘Isole Sonore’

E’ giunta al termine la seconda edizione di “Isole Sonore”, il Festival di Università Bocconi, in collaborazione con Yamaha e diretto da Cesare Picco La rassegna musicale è dedicata all’esplorazione artistica del pianoforte in tutte le sue declinazioni sonore. L’evento finale è “Piano Solo” di Bill Laurance, previsto per giovedì 7 maggio alle ore 21:00, nell’Aula Magna dell’Università Bocconi (via Röntgen 1), che da sempre è attiva per contribuire alla crescita culturale del Paese e allo sviluppo sociale del territorio. Membro fondatore del gruppo jazz fusion Snarky Puppy, con cui ha raggiunto fama mondiale e vinto 5 Grammy Awards, Laurance arriva a Isole Sonore per presentare il suo personalissimo viaggio musicale in piano solo. Compositore, pianista e tastierista, esplora nella sua giovinezza il jazz, il funk e la drum’n’bass oltre alla musica classica, collezionando poi collaborazioni con artisti quali Morcheeba, Salif Keita, Terence Blanchard, Susana Baca, Lalah Hathaway, Laura Mvula, Jacob Collier, Musiq Soul Child, Khalid Sansi, Chris Potter, Lionel Loueke, Carlos Malta e scrivendo numerosi balletti e musiche per il cinema.

Da ottobre 2025 a maggio 2026, L’Università Bocconi ha realizzato un programma di sette concerti ad ingresso gratuito (iscrizione sulla pagina dedicata al Festival sul sito dell’Università), resi unici dai più importanti nomi italiani e internazionali della scena concertistica. “Con Isole Sonore la Bocconi ha scelto la musica come chiave per portare la città dentro l’Università e creare uno spazio di incontro aperto,” dichiara Silvia Tracchi, Direttore Corporate Marketing & Communication dell’Università Bocconi. “È un esempio concreto di terza missione: costruire relazioni con la società e coinvolgere un pubblico più ampio. La musica, linguaggio universale, rende questo dialogo immediato e accessibile, mettendo in connessione persone, esperienze e saperi diversi.”