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sabato 9 maggio 2026

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Venezia, minivan con 8 persone finisce in un canale: trovati morti i 3 dispersi

Venezia, minivan con 8 persone finisce in un canale: trovati morti i 3 dispersi
Il minivan finito in un canale nel Veneziano. (Foto: Vigili del Fuoco)
LaPresse
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Il mezzo si è ribaltato intorno alle 6:30 di questa mattina

Un furgoncino minivan con otto persone a bordo è finito ribaltato all’interno di un canale in località Cà Lino, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, in provincia di Venezia. L’allarme è scattato alle 6:30 di questa mattina, dopo la segnalazione dei carabinieri, allertati da un cittadino che aveva visto il mezzo finire in acqua. Sei occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo prima dell’arrivo dei soccorsi. Tre le persone disperse, ritrovate morte a poche ore dall’incidente.

Venezia, minivan con 8 persone finisce in un canale: trovati morti i 3 dispersi
Un sommozzatore al lavoro intorno al minivan finito fuori strada. (Foto: Vigili del fuoco)

I deceduti sono tutti uomini e sono stati recuperati all’interno del veicolo dai vigili del fuoco di Chioggia e Cavarzere. Oltre a loro, presenti anche il nucleo regionale sommozzatori di Venezia e l’autogru giunta da Mestre, oltre al personale del Suem 118 e ai carabinieri.

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