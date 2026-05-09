Venezia, minivan con 8 persone finisce in un canale: trovati morti i 3 dispersi

Un furgoncino minivan con otto persone a bordo è finito ribaltato all’interno di un canale in località Cà Lino, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, in provincia di Venezia. L’allarme è scattato alle 6:30 di questa mattina, dopo la segnalazione dei carabinieri, allertati da un cittadino che aveva visto il mezzo finire in acqua. Sei occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo prima dell’arrivo dei soccorsi. Tre le persone disperse, ritrovate morte a poche ore dall’incidente.

Un sommozzatore al lavoro intorno al minivan finito fuori strada. (Foto: Vigili del fuoco)

I deceduti sono tutti uomini e sono stati recuperati all’interno del veicolo dai vigili del fuoco di Chioggia e Cavarzere. Oltre a loro, presenti anche il nucleo regionale sommozzatori di Venezia e l’autogru giunta da Mestre, oltre al personale del Suem 118 e ai carabinieri.