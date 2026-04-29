Giro d’Italia 2026, Roma si tinge ancora una volta di rosa

Presentata a Roma la tappa conclusiva del 109esimo Giro d’Italia. È la quarta volta che la maglia rosa viene assegnata nella Capitale. Nella sala della Protomoteca insieme al sindaco di Roma anche il presidente di RCS, Urbano Cairo: “Spettacolare, veramente molto bello. Una sorta di museo a cielo aperto“. “Quest’anno arriveremo al Circo Massimo – ha proseguito – Quindi è una novità rispetto allo scorso anno ed è un percorso sempre molto interessante. L’arrivo a Roma è una bellissima cosa, un momento speciale. Ricordo che lo scorso anno fu veramente una cosa entusiasmante“.

“L’anno scorso il saluto di sua santità, il Papa, è stato un qualcosa veramente fantastico – ha aggiunto Vincenzo Nibali, campione azzurro e maglia rosa – Una cosa che non accade quasi mai. Avere questa benedizione dal Papa l’ho trovata veramente magnifica, una cosa unica. Lo spirito dell’atleta è molto legato anche alla fede”.

“Quattro anni fa siamo riusciti a portare il grande arrivo al Giro d’Italia a Roma ed era una novità. Oggi è diventata la normalità e questa era la sfida che volevamo e che abbiamo vinto – ha sottolinea Alessandro Onorato, assessore allo Sport e ai grandi eventi di Roma capitale – Non accade per caso, accade perché questa città sta dimostrando di essere la grande capitale dei grandi eventi italiani“.