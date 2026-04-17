Home > Spettacoli > Musica > TonyPitony e Tommy Cash hanno fatto una canzone insieme, fuori oggi ‘L’ammor’

E’ uscito a mezzanotte il nuovo singolo di TonyPitony, in collaborazione con l’artista estone Tommy Cash, dal titolo ‘L’ammor’. I due cantanti iconici e irriverenti, uniti dalla capacità di realizzare testi dissacranti, hanno dato vita a un pezzo che sicuramente farà ballare ma soprattutto chiacchierare. I brani di entrambi, infatti, hanno fatto parlare dividendo spesso pubblico e critica.

L’ascesa di TonyPitony e Tommy Cash

TonyPitony è diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione (e alla vittoria) alla serata cover del Festival di Sanremo 2026, al fianco di Ditonellapiaga, con la canzone ‘The Lady Is A Tramp’. Tra le opere più conosciute del suo repertorio ci sono brani provocatori come ‘Donne Ricche’, ‘Balù’, ‘Gabibbo’ e ‘Giovanni’. Tra le particolarità del suo personaggio c’è il fatto che non si conosce la sua vera identità. Indossa una maschera di Elvis Presley e si sa solo che è nato in Sicilia, probabilmente a Siracusa, nel 1996.

Tommy Cash, invece, è finito al centro dell’attenzione mediatica con ‘Espresso macchiato’, singolo vincitore del premio di canzone dell’anno agli Eesti Muusikaauhinnad e con cui ha rappresentanto l’Estonia sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025. Pezzo scritto in parte in italiano, in parte in inglese, che ha conquistato il pubblico a casa chiudendo alla terza posizione del Festival. A diventare virale è stata non solo la sua esibizione a Basilea, in Svizzera, ma anche il videoclip del brano pubblicato il 7 dicembre 2024 che ha collezionato oltre 23 milioni di visualizzazioni. Tommy Cash in seguito è diventato anche una star dei social con ben 1.3 milioni di follower su Instagram.