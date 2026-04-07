Olly, ‘Tutta vita’ ottiene l’ottavo disco di platino

L’album ‘Tutta vita’ di Olly ottiene l’ottavo disco di platino FIMI/Niq Italia confermandosi un successo senza precedenti: dalla sua uscita, il 25 ottobre 2024, non è mai uscito dalla Top 10 della classifica FIMI e ha totalizzato 24 certificazioni complessive, di cui 22 dischi di platino e 2 dischi d’oro. Con oltre due milioni di copie certificate e un miliardo di streaming solo nel 2025, il successo del vincitore del Festival di Sanremo 2025 è stato confermato anche dal live: nel corso del 2025 e del 2026 Olly è stato protagonista di una lunga serie di concerti tutti sold out tra club (Lo rifarò, lo rifaremo Tour), palazzetti (Tutta Vita Tour), l’Ippodromo Snai di Milano e i prossimi appuntamenti de ‘Il gran finale tour’, con cui esordirà sul palco dello Stadio Luigi Ferraris di Genova per le tre date evento tutte sold out di Tutti a casa. ‘Il gran finale’ culminerà con le ultime due date: il 30 giugno al Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle, sold out) e il 3 luglio alla Reggia di Caserta (Piazza Carlo di Borbone).

Dopo le arene ‘Il Gran Finale – Tutti a casa’: le date

Giovedì 18 giugno 2026 – GENOVA @ Stadio Luigi Ferrari – SOLD OUT

Sabato 20 giugno 2026 – GENOVA @ Stadio Luigi Ferraris – SOLD OUT

Domenica 21 giugno 2026 – GENOVA @ Stadio Luigi Ferraris – SOLD OUT

Martedì 30 giugno 2026 – ROMA @ Ippodromo delle Capannelle, Rock in Roma – SOLD OUT

Giovedì 3 luglio 2026 – CASERTA @ Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone