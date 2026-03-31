Taylor Swift, a sorpresa il videoclip di ‘Elizabeth Taylor’

A sorpresa Taylor Swift ha pubblicato il videoclip ufficiale di ‘Elizabeth Taylor’, terzo singolo estratto dall’album ‘The Life of a Showgirl’, certificato disco di platino in Italia e che continua a macinare record, premi e successi in tutto il mondo.

In occasione dell’uscita del videoclip oggi su Spotify e Apple Music, arrivano su tutte le piattaforme anche due versioni speciali del brano, ‘Elizabeth Taylor – So Glamorous Cabaret Version’ ed ‘Elizabeth Taylor – Track By Track’, che arricchiscono ulteriormente l’universo narrativo del brano.

Per il videoclip di ‘Elizabeth Taylor’, l’artista sceglie infatti di allontanarsi dall’approccio adottato per ‘Opalite’, caratterizzato da un cast internazionale di grande rilievo, per abbracciare una dimensione più minimale. Il video è costruito interamente attraverso un lavoro di found footage, che rielabora immagini tratte dai film interpretati dall’attrice Elizabeth Taylor, dando una nuova vita alle inquadrature. Il risultato è un racconto visivo che espande il significato del brano, giocando con memoria e immaginario. A partire dal 18 aprile 2026, in occasione del Record Store Day, sarà inoltre disponibile nei negozi aderenti un’esclusiva edizione in vinile 45 giri del singolo.

Dopo aver consolidato la settimana scorsa il suo primato di artista più premiata di sempre degli iHeartRadio Awards, con nove nomination e sette premi vinti, tra cui quello per il miglior album pop dell’anno proprio con “The Life of a Showgirl”, Taylor Swift torna con un nuovo capitolo visivo che sorprende per l’essenzialità. “Elizabeth Taylor”, che su Spotify ha superato 320 milioni di stream, segue il successo dei primi due estratti “The Fate of Ophelia”, certificato disco d’oro in Italia, e “Opalite”, seconda canzone più ascoltata dell’album e disponibile in rotazione radiofonica in Italia e attualmente in Top10 nella classifica airplay EarOne.

I record di Taylor Swift

Con la certificazione a disco di platino, l’album “The Life of a Showgirl” ha confermato un traguardo storico per Taylor Swift in Italia, diventato il suo miglior debutto di sempre nel nostro Paese e piazzandosi al numero 2 nella classifica CD, vinili e musicassette più venduti del 2025. Tale risultato conferma quanto ottenuto in Italia fin dalla data di uscita: miglior debutto di sempre per un’artista donna, nazionale e internazionale, miglior debutto per un’artista internazionale in Italia e miglior debutto assoluto del 2025 tra artisti italiani e stranieri. L’album, che ha consacrato Taylor Swift come la prima artista della storia a superare 100 miliardi di stream da solista su Spotify, ha debuttato al #1 nelle classifiche FIMI/NIQ Album e nella chart CD, Vinili e Musicassette. Nel 2025 Taylor Swift – 20 dischi d’oro e 20 dischi di platino in Italia – si è confermata la seconda artista più ascoltata su Spotify a livello globale e la quarta artista donna più ascoltata in Italia.