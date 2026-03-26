Firenze Rocks 2026, The Sophs si aggiungono al cartellone il 12 giugno

La lineup di Opel Firenze Rocks 2026 si arricchisce: i The Sophs, tra le realtà più interessanti della nuova scena musicale, saliranno sul palco della Visarno Arena venerdì 12 giugno, nella giornata che vedrà headliner Lenny Kravitz e Salmo, due prime volte in assoluto al festival. La band originaria di Los Angeles ha debuttato lo scorso 13 marzo con l’album Goldstar – pubblicato per la storica Rough Trade Records – imponendosi fin da subito per un’identità sonora e visiva fortemente riconoscibile. Un progetto giovane ma già solido, capace di muoversi con naturalezza fra rock, pop punk e funk all’interno di un percorso autentico e fuori dagli schemi. Composti da Ethan Ramon (voce), Sam Yuh (tastiere), Austin Parker Jones (chitarra elettrica), Seth Smades (chitarra acustica), Devin Russ (batteria) e Cole Bobbitt (basso), i The Sophs si distinguono per un approccio diretto e senza filtri, dall’onestà quasi brutale, in cui convivono energia, ironia e una scrittura attraversata da suggestioni contrastanti, insieme a una naturale propensione a superare i confini di genere.

Il programma dell’edizione 2026

L’edizione 2026 , oltre a Lenny Kravitz, headliner della prima giornata di festival e affiancato da Salmo e in apertura i The Sophs, vede sabato 13 giugno Robbie Williams, mentre domenica 14 giugno chiuderanno il festival i The Cure. A completare la giornata di domenica, anche i Mogwai, i The Twilight Sad e i Just Mustard. I biglietti dell’edizione 2026 e l’abbonamento per tutte le giornate del festival sono disponibili su www.firenzerocks.it e tramite l’app ufficiale del festival.

Opel diventa title sponsor del festival



Per l’edizione 2026 il festival si rinnova e annuncia l’ingresso di Opel come title sponsor, prendendo per la prima volta il nome di Opel Firenze Rocks. Un nuovo capitolo per il festival, con una collaborazione che guarda al futuro e punta a una progettualità sempre più ambiziosa, e un passo strategico per Opel che sceglie la musica come uno dei territori chiave per esprimere la propria evoluzione. Prodotto da Live Nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro, il Festival porta nel capoluogo fiorentino il meglio del rock mondiale. Negli anni il festival ha ospitato artisti quali Green Day, Metallica, The Cure, Guns N’ Roses, Foo Fighters, Aerosmith, Ed Sheeran, Muse, Red Hot Chili Peppers, The Who, Korn. Grande Musica, e molto altro alla Visarno Arena di Firenze, per un evento senza pari che attrae ogni anno decine migliaia di fan provenienti da ogni angolo d’Italia e del globo, confermandosi uno tra i maggiori festival europei e punto di riferimento della scena live. Come negli scorsi anni, il Festival adotta misure eco-friendly con l’obiettivo di prevenire gli sprechi di acqua, plastica, cibo ed energia, sensibilizzando il pubblico sull’importanza della raccolta differenziata e dell’economia circolare, e favorendo opzioni di mobilità sostenibile. Anche per questa stagione si rinnova la collaborazione annuale con Frecciarossa, che permetterà di usufruire di sconti dedicati per raggiungere Firenze nelle giornate di Festival.