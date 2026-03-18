Caparezza, fuori il video di ‘Come la musica elettronica’

Dopo aver ottenuto solo pochi giorni fa la certificazione di disco di platino con ‘Orbit Orbit’ (Bmg), Caparezza torna a raccontarsi con il videoclip ufficiale di ‘Come la musica elettronica’, disponibile da oggi mercoledì 18 marzo su Youtube. “Come la musica elettronica è un brano che ho composto per fare pace con il tempo che, scorrendo senza pietà, trascina tutti noi, inesorabilmente, verso il declino. In questo processo però, non vedo soltanto decadimento: vi riconosco anche un’occasione per ridefinire il valore delle cose e tornare a meravigliarmi, affrontando la vita con uno sguardo rinnovato su me stesso e sul mondo. In fondo, tutto ciò che il tempo sottrae si trasforma in una riflessione da aggiungere. E questa canzone stessa, che sono felice di aver scritto, non sarebbe mai nata se non avessi, con orgoglio, l’età che ho”, racconta Caparezza. La regia del video è di Roberto Celestri. Da venerdì 20 marzo il brano entrerà anche in rotazione radiofonica. Caparezza ha, intanto, annunciato nuovi appuntamenti, alcuni dei quali già sold out, per incontrare il suo pubblico e tornare a condividere momenti all’insegna di musica e fumetto. Gli incontri, prodotti da Bmg in collaborazione con Ubik Librerie, si svolgeranno: il 27 marzo all’Auditorium Sant’Agostino di Benevento, il 28 marzo al Cinema Gabbiano di Senigallia, il 30 marzo all’Arena – Spazio Culturale di Modena e il 31 marzo all’Auditorium IIS ‘E.Fermi’ di Catanzaro. Ai quattro appuntamenti si aggiunge quello del 29 marzo al Teatro degli Animosi di Carrara, prodotto da Bmg.Maggiori informazioni su Ubiklibri.it.

Il tour al via il 20 giugno

Caparezza tornerà live nel 2026 con oltre 20 date, le uniche in programma, che lo vedranno sui palchi dei principali festival italiani da giugno a settembre. Il tour, che ha già collezionato i primi sold out ed è prodotto da Itaca Time & Magellano Concerti, si apre il 20 Giugno 2026 con la data zero al Connessione Festival di Sordevolo (Bi) per proseguire il 26 giugno 2026 al Rock in Roma e attraversare altre 20 città italiane fino ad approdare alla Reggia di Caserta il 5 settembre 2026.

Tutte le date del tour 2026

20 GIUGNO SORDEVOLO – CONNESSIONE FESTIVAL – DATA ZERO

26 GIUGNO ROMA – ROCK IN ROMA

27 GIUGNO FIRENZE – FLORENCE MUSIC FESTIVAL

04 LUGLIO MANTOVA – MANTOVA SUMMER FESTIVAL – PIAZZA SORDELLO

07 LUGLIO BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK – SOLD OUT

08 LUGLIO BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK – SOLD OUT

11 LUGLIO COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL – SOLD OUT

12 LUGLIO PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL – SOLD OUT

15 LUGLIO MILANO – PARCO DELLA MUSICA DI MILANO – SOLD OUT

17 LUGLIO SERVIGLIANO (FM) – NOSOUND FEST

18 LUGLIO FRANCAVILLA (CH) – SHOCKWAVE FESTIVAL

24 LUGLIO GENOVA – BALENA FESTIVAL SOLD OUT – SOLD OUT

25 LUGLIO CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

01 AGOSTO CAMPOBASSO – AREA EVENTI NUOVO ROMAGNOLI

05 AGOSTO LECCE – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – CAVE DEL DUCA

07 AGOSTO CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST – VILLA BELLINI

08 AGOSTO PALERMO – DREAM POP FESTIVAL – VELODROMO

12 AGOSTO CINQUALE (MS) – VIBES SUMMER FESTIVAL

13 AGOSTO BRESCIA – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

16 AGOSTO MAJANO (UD) – FESTIVAL DI MAJANO

22 AGOSTO ALGHERO (SS) – ALGUER SUMMER FESTIVAL – ANF. IVAN GRAZIANI

04 SETTEMBRE BARI – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – FIERA DEL LEVANTE

05 SETTEMBRE CASERTA – REGGIA DI CASERTA, PIAZZA CARLO DI BORBONE