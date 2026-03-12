Annalisa torna con ‘Canzone estiva’, il nuovo singolo fuori venerdì 13 marzo

‘Canzone estiva’ è il titolo del brano inedito di Annalisa, che esce il 13 marzo (Atlantic/Warner Music Italy) dopo il successo degli ultimi progetti che l’hanno consacrata ancora una volta tra le artiste più influenti del pop italiano contemporaneo. Il nuovo singolo si inserisce nel percorso aperto dall’album ‘Ma io sono fuoco’, riprendendone il tema e tornando sul simbolo del fuoco inteso come scintilla creativa e, soprattutto, come capacità di reazione e trasformazione. È una canzone d’amore a strati che si muove in due diverse direzioni: l’amore verso una persona, ma anche l’amore verso il pubblico. Ed è un amore viscerale, esplosivo, non di facile comprensione, ma di certo profondo, legato a filo doppio persino con l’amore per se stessi e con l’autostima. Perché affrontare l’opinione di chi ami, così come l’opinione pubblica, non è sempre qualcosa di leggero, anzi. Siamo ciò che ci sentiamo di essere, ma anche ciò che vedono gli altri, con tante, tantissime paia di occhi; qualunque versione può essere giudicata nel modo opposto e viceversa, anche se tutti stanno osservando la stessa persona.

La provocazione della popstar: “Mi vuoi più suora o pornodiva?”

Da qui l’idea della provocazione “Mi vuoi più suora o pornodiva?”, ironizzando ed estremizzando con lo stesso linguaggio del giudizio, ma conoscendo però già la risposta: l’unica via è sempre il darsi per come si è, essendo entrambe e nessuna, collocata in un personalissimo e disordinato equilibrio precario che si trova nel mezzo. Ricordando anche che la scelta di quale versione vedere racconta una piccola parte di chi è osservato, mentre racconta moltissimo di chi osserva.

“E non cambiare discorso

Se mi chiedi come sto

Sei un maledetto elettrochoc

E poi una botta di autostima

Magari stavo meglio prima

Della tua pazza nostalgia

Andate in pace e così sia

Mi vuoi più suora o pornodiva?

Questa non è una canzone estiva”

E se anche il titolo gioca e confonde le aspettative, il brano si muove su un’intensità ritmica che passa da vuoti intensi a pieni dagli ampi spazi, pensati immaginando l’interazione dal palco tra pubblico e artista, rimanendo volutamente personale, indecifrabile.

Dal 23 aprile il tour ‘Ma noi siamo fuoco Capitolo II’: tutte le date

Ad aprile Annalisa sarà sui palchi dei principali palasport d’Italia con il Capitolo II del tour ‘Ma noi siamo fuoco’ che vede già alcune date sold out che raddoppiano.’Ma noi siamo fuoco Capitolo II’ Palasport 2026” è la seconda parte del viaggio live di Annalisa dopo che, tra Novembre e Dicembre 2025, ha registrato un successo straordinario di pubblico e critica conquistando sold out in quasi tutte le 13 date. Sommando queste alle prossime di primavera, il tour dell’album “Ma io sono fuoco” vanta ad oggi 24 live nei palasport di tutta Italia.

Queste le prossime date (Organizzate da Friends & Partners). Per info https://www.friendsandpartners.it/

23 aprile GENOVA – PALATEKNOSHIP

25 aprile MANTOVA – PALAUNICAL- SOLD OUT

26 aprile – MANTOVA – PALAUNICAL

28 aprile PESARO – PALAVITRIFRIGO

30 aprile TORINO – INALPI ARENA

02 maggio FIRENZE – MANDELA FORUM

04 maggio NAPOLI – PALAPARTENOPE

09 maggio MILANO – UNIPOL DOME

12 maggio MESSINA – PALARESCIFINA – SOLD OUT

13 maggio MESSINA – PALARESCIFINA

16 maggio ROMA – PALAZZO DELLO SPORT