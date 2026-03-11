Rose Villain incinta: sui social l’annuncio della gravidanza

La cantante Rose Villain ha annunciato di essere incinta. L’artista ha scelto di condividere la notizia con i fan attraverso un emozionante video pubblicato sui social, nel quale scorrono diverse immagini che raccontano questo momento speciale della sua vita. Nel filmato si vedono scene intime e familiari: Rose Villain appare sulla spiaggia con il pancione, sorridente e rilassata, ma anche momenti più privati in cui comunica la gravidanza alle persone più vicine. Tra queste, il marito Andrea Ferrara, conosciuto artisticamente come Sixpm, con cui aspetta il loro primo figlio o figlia.

Il nuovo brano ‘Tuttaluce’

Il video è accompagnato dal nuovo brano della cantante, Tuttaluce, che fa da colonna sonora alle immagini e diventa una sorta di dedica al bambino o alla bambina in arrivo. Nella canzone, Rose Villain si rivolge direttamente al futuro figlio con parole cariche di tenerezza e protezione, raccontando l’intensità delle emozioni che sta vivendo in questo periodo della sua vita. Il testo restituisce il senso di stupore e di trasformazione che la maternità porta con sé, tra paure, speranze e promesse.

“Mi sento dentro un uragano, ho voglia di cantar più piano e non svegliarti mentre sogni”, canta l’artista in uno dei passaggi più evocativi del brano, lasciando emergere tutta la delicatezza del momento. In altri versi promette al figlio di accompagnarlo nella crescita e di insegnargli che anche la fragilità può essere una forma di forza: “Ti insegnerò che cadere è bello e non sei meno forte se ti mostrerai fragile, con me non dovrai fingere di essere ciò che non sei”.

La canzone si trasforma così in una vera e propria dichiarazione d’amore anticipata, una promessa di protezione e presenza. “Ucciderò tutti i mostri per te, così non dovrai mai avere paura”, canta ancora Rose Villain, chiudendo il brano con un’immagine potente che racconta il desiderio di difendere e proteggere il proprio figlio da ogni difficoltà. Con questo annuncio, l’artista apre quindi una nuova fase della sua vita personale e creativa, condividendo con il pubblico una delle notizie più importanti e intime del suo percorso.