Britney Spears arrestata: ecco cosa è successo

Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza nella contea di Ventura, in California.

Come riporta Variety, la cantante è stata ammanettata dalla California Highway Patrol intorno alle 21.30 di mercoledì sera e dichiarata in arresto giovedì mattina presto, intorno alle 3.00. Secondo un verbale di arresto, è stata successivamente rilasciata e dovrebbe comparire in tribunale il 4 maggio.

Spears ha recentemente venduto il suo catalogo di canzoni e un numero imprecisato di altri diritti a Primary Wave. Nel maggio 2024 la cantante ha divorziato dal marito Sam Asghari, con cui era sposata da poco meno di due anni.